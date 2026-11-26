Trade Republic kündigt für den 1. Januar 2027 ein vollständig kostenloses Angebot für die Frühstartrente an.

Eltern können das entsprechende Depot im Namen ihres Kindes direkt über die App eröffnen. Später soll das auch über die Webversion möglich sein. Die Einrichtung erfolgt vollständig digital und soll nach Angaben der Bank innerhalb von zehn Minuten erledigt sein.

Interessant ist vor allem das Gebührenmodell. Trade Republic will nicht nur auf die Kosten für die Depotführung und die Ausführung von Sparplänen verzichten, sondern auch die Produktkosten der ETFs übernehmen.

Frühstartrente: 120 Euro jährlich vom Staat

Für die Geburtsjahrgänge 2020 und 2021 gibt es ab 2027 monatlich zehn Euro vom Staat, also insgesamt 120 Euro pro Jahr. Hinzu kommen laut Trade Republic steuerfreie Erträge während der Ansparphase, von denen auch Kinder anderer Jahrgänge profitieren sollen.

Gerade bei einer monatlichen Sparrate von zehn Euro wären laufende Gebühren ärgerlich. Über einen Anlagezeitraum von mehreren Jahrzehnten spielen aber auch die Produktkosten eine Rolle. Dass Trade Republic diese ebenfalls abdecken will, ist daher durchaus interessant.

Welche ETFs für die Frühstartrente konkret zur Auswahl stehen werden, geht aus der aktuellen Ankündigung allerdings noch nicht hervor.

Trade Republic zählt über 500.000 Kinderdepots

Das Geschäft mit der Geldanlage für Kinder läuft bei der Berliner Direktbank offenbar bereits recht gut. Seit der Einführung des regulären Kinderdepots im Mai 2025 wurden nach Unternehmensangaben mehr als 500.000 solcher Depots eröffnet. Mit der Frühstartrente dürfte Trade Republic nun weitere Eltern erreichen wollen.

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