Die Sparkasse bereitet offenbar die Unterstützung von Google Pay vor. Erste Hinweise darauf sind bereits in ihrer Android-App aufgetaucht.

Ein Nutzer hat auf Reddit Screenshots aus dem Bereich „Neu in der App“ veröffentlicht. Darauf wird ausdrücklich das mobile Bezahlen mit der Sparkassen-Card über Google Pay beworben. Die Karte soll sich künftig in Google Wallet hinterlegen lassen.

Bemerkenswert ist das durchaus. Nach Jahren mit eigenen Lösungen für das mobile Bezahlen scheint sich die Sparkasse nun doch für Googles Bezahldienst zu öffnen. Für Android-Nutzer wäre das eine durchaus erfreuliche Entwicklung.

Google Pay in der Sparkassen-App bereits angekündigt

Die Screenshots zeigen auch, wie die Einrichtung funktionieren soll. Über den Schnellzugriff „Google Pay“ innerhalb der Sparkassen-App lässt sich die Sparkassen-Card demnach digitalisieren und zu Google Wallet hinzufügen.

Anschließend soll das Bezahlen mit dem Smartphone oder einer Smartwatch sowohl im Geschäft als auch online möglich sein.

Allerdings ist die Funktion offenbar noch nicht freigeschaltet. Der Reddit-Nutzer berichtet, dass Google Pay bei ihm trotz der Hinweise in der App noch nicht tatsächlich nutzbar ist. Der offizielle Start steht also noch aus, dürfte aber bald erfolgen.

Interessant für experimentierfreudige Nutzer: Als Versionscode für den manuellen Download über den Aurora Store wird 60632 genannt (App-Version 9.0.1).

Wann die Sparkasse Google Pay tatsächlich freischaltet und ob die Unterstützung direkt für alle Nutzer verfügbar sein wird, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Nach der langen Zeit mit eigenen Bezahllösungen dürfte die mögliche Öffnung jedenfalls einige Android-Nutzer freuen.

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