Die Baumarktketten OBI und toom sollen zusammengeführt werden. Die Marke toom wird dabei künftig vollständig durch OBI ersetzt.

Die Tengelmann Group und die REWE Group haben dafür eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. REWE erhält im Gegenzug eine Beteiligung von rund 30 Prozent an der OBI Group Holding und unterstützt das gemeinsame Unternehmen mit zusätzlichen finanziellen Mitteln. Tengelmann bleibt Mehrheitsgesellschafter.

OBI und toom: Über 600 Baumärkte in Deutschland geplant

Nach dem Zusammenschluss soll OBI über mehr als 600 Märkte in Deutschland verfügen. Das Filialnetz soll außerdem weiter ausgebaut werden. Nach Angaben der Unternehmen soll für die meisten Menschen künftig ein OBI-Baumarkt innerhalb von durchschnittlich 20 Minuten erreichbar sein.

Die Umstellung der bisherigen toom-Märkte auf die Marke OBI soll etwa 12 bis 18 Monate dauern. Allerdings müssen zunächst die zuständigen Behörden den Zusammenschluss genehmigen.

Für Kunden dürfte sich damit vor allem der Markenauftritt ändern. Konkrete Angaben zu möglichen Änderungen am Sortiment oder zu einzelnen Standorten machen die Unternehmen bislang nicht.

REWE und OBI setzen auch auf digitale Angebote

Neben dem stationären Geschäft wollen die Partner ihre digitalen Aktivitäten ausbauen. Dazu gehören das Kundenprogramm heyOBI, der digitale OBI-Marktplatz und die Vermittlung kompletter Projekte über Partnerunternehmen.

Die Unternehmen versprechen sich überdies Einsparungen durch gemeinsame Strukturen. Diese sollen in weiteres Wachstum fließen. Wie viel Geld bei der Transaktion insgesamt fließt, bleibt allerdings geheim.

Auch personell gibt es Veränderungen: toom-Chef Jochen Vogel soll nach Abschluss der Transaktion in den OBI-Vorstand wechseln. Die bisherigen Verwaltungsstandorte in Köln-Mülheim, Köln-Porz und Wermelskirchen bleiben vorerst erhalten.

Interessant wird vor allem, was die Zusammenführung langfristig für die Auswahl und den Wettbewerb im Baumarktgeschäft bedeutet. Zwei bekannte Marken werden schließlich zu einer. Ob Kunden davon auch bei den Preisen profitieren, ist bislang völlig offen.

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