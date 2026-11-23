Der Nvidia-Verwaltungsrat hat Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als CEO, Präsident und Verwaltungsratsmitglied eingesetzt.

Die Entscheidung fiel einstimmig, nachdem der Verwaltungsrat mehrere Gespräche mit Huang geführt hatte. Nach eigenen Angaben ist das Gremium von seiner Offenheit und seiner Fähigkeit überzeugt, den Konzern weiterhin zu führen.

Bemerkenswert ist dabei die Beteiligung der US-Regierung. Hochrangige Regierungsvertreter lieferten Informationen, auf deren Grundlage Nvidia nach eigener Einschätzung kein nationales Sicherheitsrisiko durch Huangs Rückkehr sieht.

Geheimdienstvorwürfe gegen Jensen Huang werden weiter untersucht

Hintergrund sind Berichte, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Nvidia hatte deshalb bereits einen Ausschuss aus unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern eingerichtet und externe Rechtsberater hinzugezogen.

Diese Untersuchung ist mit der Wiedereinsetzung ausdrücklich nicht abgeschlossen. Der Ausschuss soll seine Arbeit fortsetzen. Huang hat zugesagt, dabei vollständig zu kooperieren.

Während seiner Abwesenheit hatte Finanzchefin Colette Kress zusätzlich die Position des Interims-CEO übernommen. Sie bleibt Finanzchefin. Harvey Jones behält den Vorsitz des Verwaltungsrats.

Nvidia verschärft die Kontrolle bei Sicherheitsfragen

Parallel zur Rückkehr des Konzernchefs baut Nvidia seine internen Kontrollstrukturen aus. Ein neuer Ausschuss aus unabhängigen Mitgliedern soll nationale Sicherheitsrisiken und die Einhaltung von Exportvorschriften überwachen.

Außerdem sucht Nvidia einen Chief Compliance Officer, der die Einhaltung gesetzlicher und interner Vorgaben konzernweit verantworten soll. Das Unternehmen will weiterhin mit den Behörden bei laufenden Untersuchungen zusammenarbeiten.

Die Personalentscheidung ist damit gefallen, die Aufarbeitung allerdings noch nicht. Gerade die neu geschaffenen Kontrollinstanzen machen deutlich, dass Nvidia die Sicherheitsfragen nicht einfach mit Huangs Rückkehr zu den Akten legen kann.

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