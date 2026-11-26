Neben den Elektroautos sind bei Autos mit „alternativen Antrieben“ auch Plug-in-Hybride (PHEV) und Range Extender (EREV) eine Option für viele Kunden. Und vor allem in China wächst der Markt für Range Extender, die womöglich auch bald in Europa ein Thema sein könnten. Nächstes Jahr steigt Toyota in diesen Markt ein.

In China hat Toyota diese Woche den ersten Range Extender angeteasert, bei dem es sich um einen Highlander handeln könnte. Lokale Medien berichten von einer Produktion im Frühjahr 2027, das Auto dürfte also im Sommer bei Kunden stehen. Und laut Teaser ist es ein „globaler SUV“, vielleicht kommt er also nach Europa.

Während der Fokus bei PHEVs auf dem Verbrenner liegt, so liegt dieser bei EREVs auf dem vollelektrischen Teil des Autos. Meistens sorgt hier ein kleiner Verbrenner dafür, dass der Akku aufgeladen und somit die Reichweite erhöht wird. Viele Autos dieser Art haben eine Reichweite (jedoch kombiniert) von weit über 1.000 km.

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