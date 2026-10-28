Einfach anrufen? Für viele Jüngere ist das ein Problem

Eine Verivox-Umfrage zeigt: 22 Prozent der Deutschen finden, dass private Telefonate vorher angekündigt werden sollten.

Besonders deutlich fällt der Unterschied zwischen den Generationen aus. Unter den Befragten unter 40 Jahren halten 31 Prozent unangekündigte private Anrufe für unangemessen. Bei Menschen ab 60 Jahren sind es lediglich 12 Prozent.

Spontane Anrufe spalten die Generationen

Insgesamt lehnen 41 Prozent der Deutschen eine grundsätzliche Ankündigung privater Telefonate ab. Ein Drittel macht seine Antwort von der jeweiligen Person oder Situation abhängig. Vier Prozent sind unentschlossen.

Auch die Gewohnheiten unterscheiden sich. Während 25 Prozent der über 50-Jährigen angeben, spontane Anrufe gewohnt zu sein, sind es in den beiden jüngsten Altersgruppen nur 11 Prozent.

Verivox-Experte Jörg Schamberg führt das unter anderem auf unterschiedliche Kommunikationsgewohnheiten zurück. Ältere Menschen seien mit dem klassischen Festnetztelefon aufgewachsen, während jüngere Generationen Messenger bevorzugen. Dort können sie selbst entscheiden, wann sie auf eine Nachricht reagieren.

Einstellung zu Anrufen Anteil Vorherige Ankündigung erwünscht 21,6 % Keine Ankündigung nötig 40,9 % Abhängig von Person oder Situation 33,1 % Unentschlossen 4,4 %

Altersgruppe Ankündigung erwünscht Nicht nötig 18 bis 29 Jahre 27,9 % 29,7 % 30 bis 39 Jahre 34,1 % 31,2 % 40 bis 49 Jahre 19,9 % 42,3 % 50 bis 59 Jahre 20,0 % 48,4 % 60 bis 69 Jahre 14,3 % 42,9 % 70 bis 79 Jahre 9,8 % 52,8 %

Weitere Ergebnisse der Befragung:

Berufstätige wünschen sich häufiger eine Ankündigung als Nichtberufstätige (24 zu 18 Prozent).

Zwischen Stadt- und Landbewohnern bestehen kaum Unterschiede.

Auch Einkommen, Bildung, Geschlecht und Kinderzahl zeigen keinen messbaren Einfluss.

Für die repräsentative Online-Umfrage befragte Innofact im Auftrag von Verivox im Juli 2026 insgesamt 1.000 Menschen zwischen 18 und 79 Jahren.

Interessant finde ich vor allem, wie unterschiedlich Höflichkeit inzwischen verstanden wird. Was für die einen ein völlig normaler Anruf ist, empfinden andere bereits als Störung.

Ausnahmen bestätigt bei den Altersabstufungen natürlich die Regel. Ich selbst bin Ü40 und möchte dennoch nur in absoluten Ausnahmefällen angerufen werden. Eine kurze Nachricht vorab dürfte zumindest in vielen Fällen ein unkomplizierter Kompromiss sein.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗