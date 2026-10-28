Einfach anrufen? Für viele Jüngere ist das ein Problem
Eine Verivox-Umfrage zeigt: 22 Prozent der Deutschen finden, dass private Telefonate vorher angekündigt werden sollten.
Besonders deutlich fällt der Unterschied zwischen den Generationen aus. Unter den Befragten unter 40 Jahren halten 31 Prozent unangekündigte private Anrufe für unangemessen. Bei Menschen ab 60 Jahren sind es lediglich 12 Prozent.
Spontane Anrufe spalten die Generationen
Insgesamt lehnen 41 Prozent der Deutschen eine grundsätzliche Ankündigung privater Telefonate ab. Ein Drittel macht seine Antwort von der jeweiligen Person oder Situation abhängig. Vier Prozent sind unentschlossen.
Auch die Gewohnheiten unterscheiden sich. Während 25 Prozent der über 50-Jährigen angeben, spontane Anrufe gewohnt zu sein, sind es in den beiden jüngsten Altersgruppen nur 11 Prozent.
Verivox-Experte Jörg Schamberg führt das unter anderem auf unterschiedliche Kommunikationsgewohnheiten zurück. Ältere Menschen seien mit dem klassischen Festnetztelefon aufgewachsen, während jüngere Generationen Messenger bevorzugen. Dort können sie selbst entscheiden, wann sie auf eine Nachricht reagieren.
|Einstellung zu Anrufen
|Anteil
|Vorherige Ankündigung erwünscht
|21,6 %
|Keine Ankündigung nötig
|40,9 %
|Abhängig von Person oder Situation
|33,1 %
|Unentschlossen
|4,4 %
|Altersgruppe
|Ankündigung erwünscht
|Nicht nötig
|18 bis 29 Jahre
|27,9 %
|29,7 %
|30 bis 39 Jahre
|34,1 %
|31,2 %
|40 bis 49 Jahre
|19,9 %
|42,3 %
|50 bis 59 Jahre
|20,0 %
|48,4 %
|60 bis 69 Jahre
|14,3 %
|42,9 %
|70 bis 79 Jahre
|9,8 %
|52,8 %
Weitere Ergebnisse der Befragung:
- Berufstätige wünschen sich häufiger eine Ankündigung als Nichtberufstätige (24 zu 18 Prozent).
- Zwischen Stadt- und Landbewohnern bestehen kaum Unterschiede.
- Auch Einkommen, Bildung, Geschlecht und Kinderzahl zeigen keinen messbaren Einfluss.
Für die repräsentative Online-Umfrage befragte Innofact im Auftrag von Verivox im Juli 2026 insgesamt 1.000 Menschen zwischen 18 und 79 Jahren.
Interessant finde ich vor allem, wie unterschiedlich Höflichkeit inzwischen verstanden wird. Was für die einen ein völlig normaler Anruf ist, empfinden andere bereits als Störung.
Ausnahmen bestätigt bei den Altersabstufungen natürlich die Regel. Ich selbst bin Ü40 und möchte dennoch nur in absoluten Ausnahmefällen angerufen werden. Eine kurze Nachricht vorab dürfte zumindest in vielen Fällen ein unkomplizierter Kompromiss sein.
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Man möchte nur noch in absoluten Ausnahmefällen noch angerufen werden?
Gibt da glaube ich ein Begriff für:
Social Awkwardness, man kommt mit menschlicher Interaktion nicht mehr wirklich klar und weiß nicht mehr damit umzugehen.
Bin ein durchaus sozialer Mensch, telefoniere nur nicht gerne.
Muss ja nicht ran gehen
prinzipiell geh ich beim ersten Mal nicht ran. wenn ne Nummer angezeigt wird wird diese gegoogelt oder kurz abgespeichert und in WhatsApp gecheckt. beim nächsten Anruf mit derselben Nummer geh ich dran und bleibe stumm bis der Anrufer was sagt. bei mir bekannter Nummer rufe ich zurück nachdem ich nicht rangegangen bin.
Darf ich fragen, wie alt du bist? Oder ungefähr nur um es mit dieser Studie abgleichen zu können.
Warum gehst nicht einfach beim ersten Mal ran und wenn es Scam oder Werbung oder was weiß ich ist, wird wieder aufgelegt?
wenn ich einmal rangehe und es Scam ist und ich lege auf wird meine Nummer weitergereicht und der nächste ruft an.
gehe ich nicht ran wird diese Nummer als nicht erreichbar abgestempelt. frag mich nicht woher ich das weiss. zwischen 20 und 30.
Klingt irgendwie kompliziert.
Sehr interessante und irgendwie auch verwirrende Umfrage. Zumindest für mich als 41 jährigen.
Man kann doch einfach auch nicht abnehmen oder den Anrufer wegdrücken, wenn man gerade keine Lust hat bzw. es grade nicht passt.
Wer was will oder wenn es wichtig ist, ruft nochmal an.
Oder wo übersehe ich da jetzt das Problem?
An die Älteren: Kennt Ihr das noch von früher, Ihr habt 10 DM zum Geburtstag bekommen, seid 12 Jahre alt und sollt eure Tante anrufen, um euch zu bedanken; ein normaler Vorgang. Manchmal war man schüchtern, wusste nicht, was man sagen sollte, war froh, wenn man es geschafft hatte.
So sind die heute aber nicht mit 12, sondern auch noch mit 16, 18, oder 22. Ich würde das fast als Nachteil, oder Handicap bezeichnen. Auf eine gewisse Art und Weise unbeholfen und unkreativ in der Gesprächsführung.
Darum gehts doch, auch wnn es Niemand freiwillig zugeben mag.
Mir erzählen befreundete Eltern, dass ihre 18 Jährigen Kids nicht mal beim Arzt anrufen können, um einen Termin zu vereinbaren. 22jährige im Job trauen sich nicht ans Telefon und schreiben ausschließlich nur Mail mit Kunden. Nen Rückruf bekommen sie nicht auf die Reihe.
Ich habe mal gelesen, dass es gar nicht ums „wann“ geht. Es gehe wohl eher ums „wie“. Bei (spontanen) Anrufen muss ich sofort entscheiden wie ich mich präsentiere. Auf Social Media und Messenger, kann ich erst 45 Minuten nachdenken, etliche Texte entwerfen und mich immer in perfekter Pose und super überlegt präsentieren. Und davor hätten die jungen Menschen Angst.