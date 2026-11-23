Die C24 Bank ermöglicht ab sofort die Buchung von CHECK24 Pauschalreisen in ihrer App und bietet dafür bis zu 10 % Cashback.

Wie viel Geld Kunden zurückbekommen, hängt vom gewählten Kontomodell ab. Besonders interessant ist die neue Funktion für Nutzer von C24 Max, die einmal pro Kalenderjahr den höchsten Cashback-Satz erhalten können. Eine Obergrenze für den Reisepreis gibt es laut C24 nicht.

C24 Reise-Cashback: Unterschiede zwischen Smart und Max

Die Bank unterscheidet bei der Rückvergütung zwischen den beiden Kontomodellen. Die Buchung muss jeweils direkt über die C24 App erfolgen.

Die Konditionen im Überblick:

C24 Max: Einmal pro Kalenderjahr 10 % Cashback auf eine Pauschalreise, bei jeder weiteren Buchung 3 %.

Einmal pro Kalenderjahr 10 % Cashback auf eine Pauschalreise, bei jeder weiteren Buchung 3 %. C24 Smart: Bei jeder Pauschalreise gibt es 3 % Cashback.

Bei jeder Pauschalreise gibt es 3 % Cashback. Keine Preisobergrenze: Der Reisepreis ist bei beiden Kontomodellen nicht begrenzt.

Wer beispielsweise mit C24 Max eine Pauschalreise für 2.000 Euro bucht, kann bei Anwendung des 10-Prozent-Satzes 200 Euro zurückerhalten. Die Auszahlung erfolgt allerdings erst nach der Reise.

Interessant ist auch der Zeitpunkt der Buchung. C24-Max-Kunden können sich den 10-Prozent-Vorteil für 2026 noch bis zum 31. Dezember sichern. Der tatsächliche Reisezeitraum spielt dabei keine Rolle. Im Kalenderjahr 2027 steht der erhöhte Cashback-Satz erneut einmal zur Verfügung.

Zusätzlich profitieren Max-Kunden laut C24 automatisch von Level 3 im CHECK24-Bonusprogramm Smily. Dazu gehört ein kostenloser Reise-Unfallschutz der Allianz. Bereits gesammelte Smily Punkte lassen sich außerdem beim Bezahlen einlösen und reduzieren den Reisepreis zusätzlich.

Gerade bei teureren Pauschalreisen kann die Rückvergütung von bis zu 10 % durchaus ins Gewicht fallen. Trotzdem lohnt sich vor der Buchung ein Preisvergleich. Schließlich zählt am Ende der Gesamtpreis inklusive Cashback und nicht allein der beworbene Prozentsatz.

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