Die Deutsche Bahn kämpft bei der Einführung neuer Fahrplan-IT mit Verzögerungen und muss zahlreiche Baufahrpläne nachliefern.

Die Infrastrukturgesellschaft DB InfraGO stellt ihre Fahrplan- und Betriebsdaten auf den europäischen Standard TAF/TAP-TSI um. Damit sollen Eisenbahnunternehmen und Netzbetreiber ihre Daten künftig einheitlich und auch über Ländergrenzen hinweg austauschen können.

Die Umstellung läuft allerdings nicht überall rund. Während der Netzfahrplan 2027 bereits erfolgreich mit der neuen Software erstellt wurde, stockt seit Anfang Oktober die Übermittlung detaillierter Baufahrpläne. Die Verkehrsunternehmen können sich dadurch teilweise schlechter auf anstehende Bauarbeiten vorbereiten.

Deutsche Bahn: Neue Software muss Millionen Daten verarbeiten

Eine wesentliche Änderung betrifft die Baustellenplanung. Statt einzelne Baustellen getrennt auszuweisen, erhält künftig jede Zugfahrt einen detaillierten Fahrplan für ihre gesamte Strecke, einschließlich der Auswirkungen mehrerer Baustellen.

Bei rund 28.000 Baustellen jährlich und etwa 500 Eisenbahnverkehrsunternehmen kommen dabei mehrere Millionen Daten zusammen. Die neue Vorgehensweise soll den Betrieb langfristig zuverlässiger machen, erhöht zunächst aber den Aufwand.

Wie groß der aktuelle Rückstand ist, zeigen die Zahlen der DB InfraGO. Bis zum 19. November wurden von den Baufahrplänen mit Frist bis Jahresende folgende Anteile übermittelt:

Regionalverkehr: 94 Prozent

Fernverkehr: 80 Prozent

Güterverkehr: 33 Prozent

Für den Güterverkehr gelten allerdings kürzere Vorlaufzeiten. Außerdem nimmt dessen Verkehrsaufkommen in der Weihnachtszeit ab.

Fahrplanwechsel im Dezember soll funktionieren

Die DB InfraGO arbeitet nach eigenen Angaben an technischen Nachbesserungen, Datenkorrekturen und dem Abbau des Rückstaus. Teilweise sind auch Sonderlösungen nötig, weil die IT einzelner Verkehrsunternehmen noch nicht ausreichend auf das neue System vorbereitet ist.

Den Fahrplanwechsel Mitte Dezember sieht das Unternehmen dennoch nicht gefährdet. Für betroffene Verkehrsunternehmen wird zudem eine Kompensationsregelung vorbereitet.

Dass ausgerechnet eine modernisierte Fahrplan-IT zunächst die Planung erschwert, ist durchaus bemerkenswert. Zumal die Bahn selbst einräumt, dass sie mit Blick auf 2027 noch deutlich besser werden muss.

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