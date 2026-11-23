Rockstar war wohl Ende letzter Woche und am Wochenende sehr fleißig, denn das erste große Update nach Release von GTA 6 soll heute kommen und ist ordentliche 600 MB groß, so „PlayStation Game Size“. Jedenfalls auf der PS5 und PS5 Pro.

Dort erwartet uns heute Version 01.002.002, die wieder in zwei Phasen verteilt wird, ein Drittel sieht das Update schon jetzt, der Rest im Laufe des Tages. Wieder? Es gab schon ein Update in der Preload-Phase, das wurde auch Stufenweise verteilt.

Rockstar selbst hat sich noch nicht geäußert, wir haben also keine Details, aber es dürfte in erster Linie um Optimierungen und Fehlerbehebungen gehen. Details zur Xbox-Version haben wir noch nicht, aber es dürfte für beide Plattformen gelten.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗