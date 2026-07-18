Hardware

EIZO führt 7-Jahres-Garantie ein

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Eizo Flexscan Ev3895 Curved Screen

Das Unternehmen EIZO führt eine 7-Jahres-Garantie für ausgewählte Business-Monitore der FlexScan-EV-Serie ein.

Die EIZO Corporation gewährt ab sofort nach eigenen Angaben als erster Monitorhersteller weltweit eine Garantie von sieben Jahren. Sie gilt für sechs Business-Monitore der FlexScan-EV-Serie und umfasst einen Zeitraum von sieben Jahren ab Kaufdatum sowie bis zu 30.000 Betriebsstunden. Vier bereits erhältliche Modelle profitieren rückwirkend von der neuen Regelung, zwei weitere Modelle wurden zeitgleich vorgestellt.

Laut Unternehmensangaben reagiert EIZO damit auf längere IT-Investitionszyklen in Unternehmen. Eine längere Nutzung von Monitoren soll Hardwarewechsel reduzieren, Ressourcen sparen und die Gesamtbetriebskosten senken. Künftig sollen zudem alle neu erscheinenden Monitore der EV-Serie mit der erweiterten Garantie ausgestattet werden.

EIZO setzt auf langlebige Business-Monitore

Nach Angaben des Herstellers basiert die verlängerte Garantie auf einer vollständig eigenen Produktentwicklung sowie umfangreichen Qualitätskontrollen. Von der Auswahl der Komponenten über das Schaltungsdesign bis zur Fertigung und Prüfung sollen alle Schritte auf eine hohe Zuverlässigkeit und langfristige Nutzung ausgerichtet sein.

Folgende Modelle sind eingeschlossen:

  • FlexScan EV3851X und EV3451X
  • FlexScan EV2740S und EV2720S
  • FlexScan EV2410R und EV2400R

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