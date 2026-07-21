Elektrisch ohne Laden: Volkswagen führt eine „neue Antriebsoption“ ein

Volkswagen gab im Frühjahr bekannt, dass man eine neue Antriebsoption einführen möchte, die man zunächst im VW Golf und VW T-Roc anbieten wird. Neu sind der Golf Hybrid bzw. T-Roc Hybrid, die bei 41.400 Euro bzw. 44.470 Euro starten.

Hier gibt es 125 kW (170 PS) und einen Akku mit 1,6 kWh im hinteren Bereich, der dafür sorgt, dass man im Alltag „häufig rein elektrisch fahren“ kann. Dieser Akku wird über den Verbrenner geladen und kann nicht (!) selbst aufgeladen werden.

Im Gegensatz zu einem milden Hybriden kann man also vollelektrisch fahren, aber man kommt nicht weit und man kann es nicht selbst steuern. Durch die zwei E-Maschinen ist man übrigens auch etwas schneller bei 100 km/h (7,5 Sekunden). Die beiden Vollhybriden bieten dabei drei Optionen, die man im Alltag nutzen kann:

Antrieb per E-Maschine – Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten allein per

E-Maschine, der TSI ist abgeschaltet.

– Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten allein per E-Maschine, der TSI ist abgeschaltet. Serieller Antrieb – E-Maschine plus Generator: Fahren per E-Maschine. Der TSI ist aktiv aber abgekoppelt, um in einem optimalen Betriebsfenster über einen Generator Energie für die E-Maschine zu erzeugen und damit die elektrische Reichweite zu verlängern.

– E-Maschine plus Generator: Fahren per E-Maschine. Der TSI ist aktiv aber abgekoppelt, um in einem optimalen Betriebsfenster über einen Generator Energie für die E-Maschine zu erzeugen und damit die elektrische Reichweite zu verlängern. Paralleler Antrieb – Benziner und E-Maschine – der TSI ist ab ca. 60 km/h auf Landstraßen und Autobahnen als primärer Antrieb aktiv; die E-Maschine unterstützt den Turbomotor, etwa als Booster beim Beschleunigen.

Volkswagen will den Kunden damit laut eigenen Angaben mehr Optionen geben, mit denen man elektrisch unterwegs ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man mit solchen Optionen die CO₂-Grenzwerte in der Flotte optimieren kann, ohne Kunden ein Elektroauto verkaufen zu müssen. Wobei Vollhybride ebenfalls sehr teuer sind.

Mal schauen, wie gut die Vollhybriden bei Kunden ankommen werden und ob VW das Angebot in Zukunft weiter ausbaut. Ich bleibe ja dabei, entweder Verbrenner oder Elektroauto, ein Mix aus beiden Welten hat bei mir noch nie gut funktioniert.

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