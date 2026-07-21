Audi A2 e-tron hat einen Preis: So teuer ist das neue Elektroauto

Audi lässt das Marketing für den elektrischen A2 e-tron immer weiter anlaufen und es ist sicher kein Zufall, dass wir das Elektroauto immer häufiger sehen. Im Herbst geht es los, so Audi, ein Datum für die Weltpremiere haben wir aber noch nicht.

Dafür hat Audi einen offiziellen Preis genannt, denn der Audi A2 e-tron startet bei 38.200 Euro in Deutschland. Und es gibt vier Leistungsstufen zum Marktstart, so Audi, je mehr man wählt, desto besser wird auch die entsprechende Ausstattung.

Audi A2 e-tron 125 kW (170 PS): Audi connect, LED Scheinwerfer, Rückfahrkamera und mehr

Audi connect, LED Scheinwerfer, Rückfahrkamera und mehr Audi A2 e-tron 140 kW (190 PS): Audi connect, Lenkrad- und Sitzheizung, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend und mehr

Audi connect, Lenkrad- und Sitzheizung, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend und mehr Audi A2 e-tron 170 kW (230 PS): Audi connect, Lenkrad- und Sitzheizung, Wärmepumpe, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Assistenzpaket Plus und mehr

Audi connect, Lenkrad- und Sitzheizung, Wärmepumpe, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Assistenzpaket Plus und mehr Audi A2 e-tron 240 kW (326 PS): Audi connect, Wärmepumpe, Sonos-Soundsystem, HUD, Matrix LED-Scheinwerfer, Trainiertes Parken und mehr

Das sind nur ein paar Beispiele für die Ausstattung, mehr Details gibt es auf der Seite von Audi. Mit knapp 40.000 Euro gibt es aber maximal die Basis, man landet also sicher schnell bei über 50.000 Euro. Für einen Audi A2 ist das eine Ansage.

Ansonsten kennt man das so von MEB+, was die Basis für den elektrischen A2 von Audi ist, wie beim neuen VW ID.3 Neo, Skoda Elroq und mehr. Audi spricht von bis zu 649 km WLTP-Reichweite (großer Akku, aber sicher nicht maximale Leistung).

Grundsätzlich schön, dass Audi ein Elektroauto unter dem Q4 bringt, da war man sich ja lange Zeit unsicher. Aber beim Sprung von der 4 zur 2 habe ich dann doch eher mit maximal 35.000 Euro gerechnet, das wird wohl ein sehr teurer Einstieg.

Also doch noch auf den Audi A1 e-tron warten?

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