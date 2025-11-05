Marktgeschehen

Elektro knackt die 20 % – so entwickelt sich der Automarkt in Deutschland

Autor-Bild
Von
|

Im Oktober 2025 wurden in Deutschland 250.133 neue Pkw zugelassen – ein Plus von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt entfielen 65,6 Prozent der Zulassungen auf gewerbliche Halter, 34,4 Prozent auf private. Unter den deutschen Marken verzeichnete MAN mit 72,4 Prozent den stärksten Zuwachs bei kleinem Volumen.

MINI, BMW und Audi steigerten ihre Neuzulassungen zweistellig, während Smart und Porsche rückläufig waren. VW blieb mit 19,3 Prozent Marktanteil führend.

Importmarken und Fahrzeugsegmente im Überblick

Bei den Importmarken legte Skoda mit 23,6 Prozent am deutlichsten zu und erreichte 8,9 Prozent Marktanteil. Auch Seat, Hyundai und Fiat steigerten ihre Verkäufe, während Peugeot, Toyota und Renault weniger Neuzulassungen meldeten.

SUVs dominierten erneut den Markt mit einem Anteil von 33,9 Prozent, gefolgt von Kompaktklasse und Kleinwagen. Minis, Mittelklasse und Mini-Vans verzeichneten starke Zuwächse, wohingegen Oberklasse und Großraum-Vans deutlich verloren.

Neuzulassungen nach Antriebsarten im Oktober 2025

  • Hybridantrieb: 101.598 Fahrzeuge (40,6 %, +19,5 %)
    • davon Plug-in-Hybride: 30.946 Fahrzeuge (12,4 %, +60,0 %)
  • Elektro (BEV): 52.425 Fahrzeuge (21,0 %, +47,7 %)
  • Benzinmotor: 64.706 Fahrzeuge (25,9 %, –12,9 %)
  • Dieselmotor: 30.462 Fahrzeuge (12,2 %, –15,8 %)
  • Flüssiggas (LPG): 932 Fahrzeuge (0,4 %, –10,3 %)
  • Erdgas, Brennstoffzelle, Wasserstoff: keine Neuzulassungen registriert

Hybridfahrzeuge erreichten mit 40,6 Prozent nahezu jede zweite Neuzulassung, darunter knapp 31.000 Plug-in-Hybride. Reine Elektroautos legten deutlich zu, verbuchten aber weiterhin einen geringeren Anteil als Hybride. Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselantrieb verloren zweistellig. Für Erdgas-, Wasserstoff- und Brennstoffzellenmodelle gab es laut KBA keine neuen Eintragungen.

Im Nutzfahrzeugbereich wuchsen die Zulassungen mehrheitlich, besonders bei Bussen mit plus 64,8 Prozent. Dagegen gingen die Zahlen bei Lkw, Zugmaschinen und Krafträdern zurück. Insgesamt bestätigte sich damit ein anhaltender Trend hin zu alternativen Antrieben und kleineren Fahrzeugklassen.

Enbw Laden Netz Elektro

EnBW senkt Ladepreise ab Dezember leicht

EnBW senkt ab Dezember die Ladepreise um bis zu drei Cent pro Kilowattstunde und reduziert im Top-Tarif die monatliche Grundgebühr.…

5. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Elektro knackt die 20 % – so entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy XR: Brille kommt „irgendwann 2026“ nach Deutschland
in AR und VR
Deutschland Germany
Entlastungskabinett: Bundesregierung startet größten Bürokratieabbau seit Jahren
in Gesellschaft
BMW bestätigt Zeitraum für den neuen i3
in Mobilität
Apple Iphone 15 Pro Front
simyo startet Black-Deal-Tarif mit 35 GB für 5,99 € mtl.
in Tarife
Die neue Tagesschau-App kommt nächsten Monat
in Dienste
Motorola zeigt „das erste ultradünne Smartphone ohne Kompromisse“
in Smartphones
Videofunktion endlich da: Ring Intercom bekommt großes Upgrade
in Smart Home
Netflix: Die Haftbefehl-Story ist ein voller Erfolg
in News
Amazon Music bekommt die neue Alexa spendiert
in Dienste
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Black Weeks mit ChatGPT Plus, Tarifaktionen und mehr
in Tarife