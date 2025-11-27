Elektro-Meilenstein: Škoda feiert massiven Erfolg mit dem Elroq

Der Automobilhersteller Škoda Auto hat den 100.000. vollelektrischen Elroq seit Produktionsbeginn Anfang 2025 gefertigt.

Das Jubiläumsfahrzeug ist ein Elroq RS in Mamba-Grün. Der Kompakt-SUV entsteht im tschechischen Werk Mladá Boleslav auf einer flexiblen Linie, auf der sowohl Elektro- als auch Verbrennerfahrzeuge gebaut werden.

Laut Unternehmensangaben ermöglicht dieses Konzept eine schnelle Anpassung an die Marktnachfrage. Der Elroq ist das erste Modell der Marke, das die neue Modern-Solid-Designsprache umsetzt.

Škoda Elroq unter Europas meistverkauften E-Autos

In den ersten drei Quartalen 2025 belegte der Elroq Rang zwei unter den meistverkauften Elektrofahrzeugen in Europa, während der Enyaq auf Platz sechs lag. Nach Angaben von Škoda war der Elroq in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Dänemark und die Slowakei, das meistverkaufte vollelektrische Modell. Im Oktober führte das Modell zudem die europäischen BEV-Zulassungen an.

Wichtige Kennzahlen zur Škoda Auto Gruppe:

Über 926.000 ausgelieferte Fahrzeuge im Jahr 2024

Drei Fertigungsstandorte in Tschechien, weitere Kapazitäten weltweit

Rund 40.000 Beschäftigte in 100 Märkten

Teil der Markengruppe CORE im Volkswagen Konzern

Auch im deutschen Markt bleibt die Marke stark vertreten. 2024 betrug der Marktanteil 7,3 Prozent, womit Škoda das 16. Jahr in Folge erfolgreichste Importmarke war. Das Unternehmen gehört seit mehr als drei Jahrzehnten zum Volkswagen Konzern und bildet dort eine der zentralen Volumenmarken. Der lokale Vertrieb erfolgt über rund 1.100 Partner in Deutschland.