Mobilität

Elektro-Meilenstein: Škoda feiert massiven Erfolg mit dem Elroq

Autor-Bild
Von
|
Skoda Elroq Produktion
Škoda Elroq

Der Automobilhersteller Škoda Auto hat den 100.000. vollelektrischen Elroq seit Produktionsbeginn Anfang 2025 gefertigt.

Das Jubiläumsfahrzeug ist ein Elroq RS in Mamba-Grün. Der Kompakt-SUV entsteht im tschechischen Werk Mladá Boleslav auf einer flexiblen Linie, auf der sowohl Elektro- als auch Verbrennerfahrzeuge gebaut werden.

Laut Unternehmensangaben ermöglicht dieses Konzept eine schnelle Anpassung an die Marktnachfrage. Der Elroq ist das erste Modell der Marke, das die neue Modern-Solid-Designsprache umsetzt.

Škoda Elroq unter Europas meistverkauften E-Autos

In den ersten drei Quartalen 2025 belegte der Elroq Rang zwei unter den meistverkauften Elektrofahrzeugen in Europa, während der Enyaq auf Platz sechs lag. Nach Angaben von Škoda war der Elroq in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Dänemark und die Slowakei, das meistverkaufte vollelektrische Modell. Im Oktober führte das Modell zudem die europäischen BEV-Zulassungen an.

Wichtige Kennzahlen zur Škoda Auto Gruppe:

  • Über 926.000 ausgelieferte Fahrzeuge im Jahr 2024
  • Drei Fertigungsstandorte in Tschechien, weitere Kapazitäten weltweit
  • Rund 40.000 Beschäftigte in 100 Märkten
  • Teil der Markengruppe CORE im Volkswagen Konzern

Auch im deutschen Markt bleibt die Marke stark vertreten. 2024 betrug der Marktanteil 7,3 Prozent, womit Škoda das 16. Jahr in Folge erfolgreichste Importmarke war. Das Unternehmen gehört seit mehr als drei Jahrzehnten zum Volkswagen Konzern und bildet dort eine der zentralen Volumenmarken. Der lokale Vertrieb erfolgt über rund 1.100 Partner in Deutschland.

Euro NCAP 2026: Das sind die neuen Testkriterien für Neuwagen

Das europäische Programm Euro NCAP führt 2026 umfassende Änderungen bei der Bewertung der Fahrzeugsicherheit ein. Die Euro NCAP Protokolle für…

26. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Elektro-Meilenstein: Škoda feiert massiven Erfolg mit dem Elroq
Weitere Neuigkeiten
Paramount Plus Logo Header
Paramount+ Black-Weeks-Aktion mit 50 Prozent Preisnachlass
in Dienste | Update
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Fallout, Herr der Ringe und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Dezember
in News
Bank Of Scotland
Bank of Scotland startet neue Willkommenszins-Aktion
in Fintech
Neuer Film mit Bastian Pastewka: Prime Video nennt Details
in Schnäppchen
IKEA BILRESA: Das kosten die neuen Matter-Fernbedienungen in Deutschland
in Smart Home
Telekom 5g
Telekom legt beim Netzausbau nach
in Provider
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2 kommt erst mit der PlayStation 6
in Gaming
Renault 5 Logo Header
Renault kämpft sich in Deutschland wieder zurück
in Mobilität
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix kämpft aktuell immer wieder mit Problemen
in Dienste
Cyberpunk 2077 ist jetzt ein überraschend großer Erfolg
in Gaming