Die Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben erreichen laut Kraftfahrt-Bundesamt in den ersten Monaten 2026 einen Anteil von 62,8 Prozent.

Insgesamt wurden nach Angaben der Behörde in den ersten beiden Monaten des Jahres 405.243 Personenkraftwagen neu zugelassen. Davon verfügten 254.483 Fahrzeuge über alternative Antriebe wie Elektro, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle oder Gas. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht das laut Statistik einem Anstieg um 12,2 Prozent.

Elektrobasierte Antriebe spielen dabei eine zentrale Rolle. 135.090 neu zugelassene Fahrzeuge nutzten einen Elektroantrieb im weiteren Sinne, also batterieelektrische Modelle, Plug-in-Hybride oder Brennstoffzellenautos. Das entspricht einem Anteil von 33,3 Prozent aller Neuzulassungen und einem Zuwachs von 25,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Elektroautos erreichen 22 Prozent Marktanteil bei Neuzulassungen

Rein batterieelektrische Pkw kamen laut Statistik auf 88.967 Neuzulassungen. Damit lag ihr Anteil bei 22,0 Prozent des gesamten Zulassungsvolumens und rund 26 Prozent über dem Wert aus dem Vorjahr.

Wichtige Marken bei alternativen Antrieben

VW führt mit 35.911 Fahrzeugen bei deutschen Marken

Skoda ist stärkste Importmarke mit 14.695 Neuzulassungen

BMW erreicht laut Statistik einen Flottenanteil von 84,3 Prozent

Volvo und BYD melden in ihren Flotten jeweils 100 Prozent Anteil

Bei rein batterieelektrischen Pkw lagen deutsche Marken ebenfalls vorne. VW führte mit 13.828 neu zugelassenen BEV, gefolgt von Audi und BMW. Unter den Importmarken lagen Skoda, Hyundai und Tesla vorn.

Sämtliche Daten zu allen Modellen beziehungsweise Herstellern findet ihr beim Kraftfahrt-Bundesamt (Tabellen unten).