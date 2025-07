Elektroautos legen weltweit stark zu, aber die Sache hat einen Haken

Die Elektroautos legten auch im ersten Halbjahr 2025 spürbar zu, laut Rho Motion ging es um 28 Prozent im Vergleich zu 2024 nach oben. Man hat bereits im ersten Halbjahr die 9 Millionen geknackt. Doch diese Entwicklung hat auch einen Haken.

Wer im vollelektrischen Segment stattfinden möchte, der muss sich im größten und härtesten Markt messen lassen, in China. Über 5,5 Millionen verkaufte Elektroautos wurden in China verkauft und der Markt vor Ort wächst schneller als der globale.

Elektroautos: Europa wächst, USA schwächeln

In Europa waren es etwa 2 Millionen Elektroautos im ersten Halbjahr, da hier kein so extrem harter Preiskampf herrscht, ist das auch ein wichtiger Markt. Auch für viele Marken aus China, die sich immer mehr auf den Erfolg in Europa konzentrieren.

Das Wachstum der Elektroautos hätte noch stärker sein können, aber in den USA hat es in diesem Jahr stark nachgelassen. Es ging noch 3 Prozent nach oben, aber der Abwärtstrend ist unter Trump klar zu erkennen und dürfte schlimmer werden.

Die ganz große Masse macht man bei Elektroautos also derzeit in China, doch der Preiskampf schreckt viele Marken ab, da vor allem kleine und neue Player vor Ort die große Chance wittern. Europa dürfte daher für viele Marken, auf allem Marken aus Europa selbst, aktuell noch der lukrativste Markt für neue Elektroautos sein.

-->