Mercedes verspricht „V8-Fahrspaß“ im Elektroauto

Der Mercedes-AMG GT ist das neue Vorzeigemodell für Elektroautos und kommt unter anderem mit 860 kW (1.169 PS) für einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,1 Sekunden und einer Ladeleistung von 600 kW daher. Die Reichweite liegt bei bis zu 700 km dank des 106 kWh großen Akkus, in Zukunft soll noch mehr möglich sein.

Mercedes verspricht hier einen vollwertigen „V8-Fahrspaß“, denn es gibt V8-Sound („ein hochauthentisches, AMG typisches V8 Soundgewitter“) mit „simulierten Schaltvorgängen“, das soll also ordentlich laut sein und wackeln. Wer das nicht möchte, der muss einen Umweg um den neuen „AMGFORCE S+“-Modus machen.

Die extrem teuren und sportlichen Elektroautos tun sich derzeit etwas schwer, das hat auch Porsche beim Taycan feststellen müssen, daher setzen immer mehr Marken auf die Fake-Verbrenner-Welt und hoffen, dass Kunden damit zu einem Elektroauto greifen. Porsche wird ähnliche Funktionen bald beim Taycan nachreichen.