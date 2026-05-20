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Wear OS 7: Google kündigt großes Update für Smartwatches an

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Google News
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Google hat im Rahmen der Google I/O eine neue Version von Wear OS angekündigt, die man letzte Woche im Rahmen der Android Show noch nicht zeigen wollte. Neu ist Wear OS 7, was später in diesem Jahr für erste Smartwatches erscheinen soll.

Neu sind Live-Updates für Dinge wie Lieferungen oder beim Sport, die neuen Wear Widgets ersetzen die Tiles und wurden optimiert und dann kommt natürlich noch die neue Gemini Intelligence auf die Uhr, wenn auch nur auf „ausgewählte Modelle“.

Wear OS 7 Widgets

Darüber hinaus verspricht Google bis zu 10 Prozent mehr Akkulaufzeit im Vergleich zu Wear OS 6, einen neuen Workout-Tracker, neue Elemente zum Steuern von Medien und viele kleine Details bei der Benutzeroberfläche und für die Entwickler.

Konkrete Details zum Start von Wear OS 7 fehlen bisher noch, aber ich gehe davon aus, dass die finale Version mit der Google Pixel Watch 5 und Samsung Galaxy Watch 9 (hier: One UI Watch 9) starten wird, die im Herbst kommen dürften.

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19. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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