Google spendiert Gmail eine komplett neue Suche

Google hat im Rahmen der Google I/O eine neue Funktion namens „Gmail Live“ angekündigt, bei der es sich um eine deutlich mächtigere Suche handelt. Man kann per Sprache nach Dingen suchen und die KI von Google durchsucht eure Mails.

Als Beispiel nennt Google die Suche nach dem Gate für einen anstehenden Flug, da muss man dann nicht mehr die Mails durchforsten und die Details suchen, da soll euch in Zukunft das Ergebnis von Gmail Live übersichtlich präsentiert werden.

Am Ende ist das eine neue Integration von Google Gemini in Gmail, die KI wird also immer mächtiger und wird immer tiefer in die Dienste von Google integriert. Der Fokus von Gmail Live liegt auf der mobilen Anwendung und Suche in Gmail.