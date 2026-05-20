Neues Zelda und mehr: Nintendo Direct im Juni geplant

Nintendo soll bereits ein Datum für die nächste Nintendo Direct festgelegt haben, so Jeff Grubb, der bei solchen Dingen durchaus gut informiert ist. Er nennt zwar nicht das konkrete Datum, hat aber verraten, dass es „Mitte Juni“ sein wird.

Der Juni ist ein beliebter Monat für Ankündigungen in der Spielebranche und viele warten auf eine neue Direct-Ausgabe, da Nintendo weitere Spiele für die Switch 2 in diesem Jahr bestätigt hat und das Lineup derzeit auch noch etwas dünn ist.

Mein großes Highlight dürfte das Remake von Zelda: Ocarina of Time sein, welches für 2026 im Raum steht und dort sicher gezeigt werden dürfte. Da Nintendo aber sonst mit einer sinkenden Nachfrage rechnet, sind meine Erwartungen eher gering.