Google packt YouTube Premium in das KI-Abo
Google bietet mehrere KI-Abos an, darunter befinden sich AI Plus, AI Pro und AI Ultra. Um das Abo etwas attraktiver zu machen, packt man jetzt YouTube Premium mit in die Liste der Features, allerdings nicht bei der preiswerten Plus-Version.
Bei Google AI Pro gibt es außerdem nur YouTube Premium Lite, bei Google AI Ultra gibt es das vollwertige YouTube Premium. Die Ultra-Version startet aber auch bei 99,99 Euro im Monat, die Pro-Version gibt es immerhin ab 21,99 Euro im Monat.
Premium lite ist bis jetzt immer noch ganz okay, ohne Abo ist YouTube für mich unerträglich