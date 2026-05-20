Dienste

Google packt YouTube Premium in das KI-Abo

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar
YouTube Premium (KI)

Google bietet mehrere KI-Abos an, darunter befinden sich AI Plus, AI Pro und AI Ultra. Um das Abo etwas attraktiver zu machen, packt man jetzt YouTube Premium mit in die Liste der Features, allerdings nicht bei der preiswerten Plus-Version.

Bei Google AI Pro gibt es außerdem nur YouTube Premium Lite, bei Google AI Ultra gibt es das vollwertige YouTube Premium. Die Ultra-Version startet aber auch bei 99,99 Euro im Monat, die Pro-Version gibt es immerhin ab 21,99 Euro im Monat.

Google stellt Gemini Omni Flash für multimodale Videoerstellung vor

Google DeepMind stellt mit Gemini Omni Flash ein neues KI-Modell vor, das multimodale Eingaben in Videoausgaben umwandeln kann. Das Modell…

19. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze52 💎
    sagt am

    Premium lite ist bis jetzt immer noch ganz okay, ohne Abo ist YouTube für mich unerträglich

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Google packt YouTube Premium in das KI-Abo
Weitere Neuigkeiten
Wear OS 7: Google kündigt großes Update für Smartwatches an
in Firmware und Updates
Neues Zelda und mehr: Nintendo Direct im Juni geplant
in Gaming
Google stellt Gemini Omni Flash für multimodale Videoerstellung vor
in Dienste
Google stellt universellen KI-Einkaufswagen und neue Commerce-Protokolle vor
in Handel
Google erweitert Gemini um neue Modelle und Agentenfunktionen
in Dienste
Google stellt Android XR Brillen auf der I/O 2026 vor
in Wearables
Google baut KI-Werkbank für die Forschung der Zukunft
in Dienste
Google baut die Suche radikal um
in Dienste
Microsoft zeigt neue Surface-PCs mit KI-Fokus
in Computer
Trade Republic Spiegelkarte Header
Trade Republic trifft auf Brad Pitt: Neue Werbekampagne startet
in Marktgeschehen