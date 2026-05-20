Apple will „die Entwicklung künftiger Geräte beschleunigen“

Der neue Hardware-Chef Johny Srouji baut das komplette Hardware-Management unter dem neuen Apple-Chef John Ternus um, so Mark Gurman von Bloomberg.

Das große Ziel sei, dass man „die Entwicklung künftiger Geräte beschleunigen“ kann, die Teams sollen neue Strukturen bekommen, besser integriert werden und vermutlich dürfte „frischer Wind“ auch eine wichtige Rolle im Umbau spielen.

Wer sich für die entsprechenden Details zu den Personen interessiert, die ihre Rollen wechseln oder neu besetzt wurden, der schaut gerne bei Bloomberg vorbei.

Es würde allerdings eine Weile dauern, bis sich die neuen Strukturen etabliert haben und John Ternus tritt seine Rolle als neuer Apple CEO erst im September an, diese Änderungen spielen aktuell also eher „hinter den Kulissen“ eine Rolle. Aber bei Apple tut sich mal wieder etwas mehr, da entsteht gerade ein „neues Apple“.