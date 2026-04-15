ePA in Deutschland: Nutzung steigt deutlich in allen Versorgungsbereichen

Die gematik meldet, dass die „ePA für alle“ nach einem Jahr bereits bundesweit in der Versorgung genutzt wird.

Nach den Angaben wurden bisher über 100 Millionen Dokumente eingestellt. Wöchentlich erfolgen mehr als 21 Millionen Abrufe von Medikationslisten. Insgesamt sind rund 73 Millionen Akten angelegt.

In Krankenhäusern steigt die Nutzung deutlich, von rund 2.000 auf über 90.000 Dokumenten-Uploads pro Woche. Die technische Verfügbarkeit der Systeme liegt bei 99,9 Prozent.

Elektronische Patientenakte: Ausbau und neue Funktionen

Geplant sind ein erweiterter Medikationsplan, eine Volltextsuche, Push-Benachrichtigungen sowie eine Datenausleitung für Forschung und eine stärkere Integration in klinische Abläufe und digitale Prozesse im Gesundheitswesen.

Ich sehe darin vor allem eine zunehmende Standardisierung der Versorgung, durch die die Abläufe zwischen Einrichtungen und Patienten stärker vernetzt werden und Entscheidungen besser abgesichert sind. Ich persönlich hatte bisher noch keinen Bedarf, das Ganze zu nutzen.