RTL Deutschland kauft Sky Deutschland

RTL Deutschland hat eine verbindliche Vereinbarung zur vollständigen Übernahme von Sky Deutschland geschlossen.

Die Transaktion umfasst auch die Sky-Aktivitäten in Österreich und der Schweiz sowie die Kundenbeziehungen in Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. Ziel ist die Zusammenführung der Streaming- und TV-Angebote beider Unternehmen, darunter RTL+, Sky und WOW.

Dadurch entsteht eine Plattform mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten in der DACH-Region. Damit zählt die neue Einheit zu den drei größten Streaming-Plattformen Europas.

Die RTL Group zahlt 150 Millionen Euro in bar und räumt dem bisherigen Eigentümer, der Firma Comcast, eine erfolgsabhängige Zusatzvergütung (Earn-Out) ein. Diese orientiert sich am Börsenkurs der RTL Group und kann bis zu 377 Millionen Euro betragen.

Synergieeffekte in Höhe von jährlich 250 Millionen Euro sollen innerhalb von drei Jahren realisiert werden. Der Zusammenschluss muss noch von den Wettbewerbs- und Medienbehörden genehmigt werden. Diese Entscheidung wird im Laufe des Jahres 2026 erwartet.

Veränderte Marktstellung durch Streaming-Fokus

Das kombinierte Unternehmen strebt durch seine Streamingmarken und Pay-TV-Modelle eine stärkere Marktstellung gegenüber US-amerikanischen Anbietern an. Im Jahr 2024 lag der gemeinsame Umsatz bei 4,6 Milliarden Euro, knapp die Hälfte davon entfiel auf Abonnement-Einnahmen.

Die jährlichen Investitionen in Inhalte belaufen sich auf etwa 2,5 Milliarden Euro. Sky bringt unter anderem umfangreiche Sportrechte (z. B. Bundesliga, Formel 1, Premier League) sowie exklusive Serien- und Filmangebote in die neue Struktur ein und erweitert damit das Gesamtportfolio von RTL Deutschland.

Der Firmensitz von RTL Deutschland bleibt Köln, der von Sky Deutschland bleibt München. Bis zum Abschluss der Transaktion liegt die operative Leitung weiter bei den jeweiligen Geschäftsführern Stephan Schmitter (RTL) und Barny Mills (Sky). Danach soll Schmitter das fusionierte Unternehmen führen.

Bis zur behördlichen Genehmigung bleiben RTL und Sky organisatorisch voneinander getrennt. Zudem erhält RTL Deutschland über eine Markenlizenz das Recht zur Nutzung des Namens „Sky“ in der gesamten DACH-Region sowie in angrenzenden Gebieten, heißt es in der Pressemeldung zur Übernahme.

