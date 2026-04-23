Tim Cook: Der größte Fehler von Apple und sein bestes Produkt

Tim Cook hat bei einem internen Event mit Apple-Mitarbeitern über seinen größten Fehler und das beste Produkt gesprochen, welches unter seiner Führung auf den Markt kam. Der größte Fehler war Apple Maps. Die App war damals noch nicht fertig und wurde halbgar auf den Markt geworden. Für ihn sein größter Fehler.

Ich erinnere mich, das war damals wirklich eine miserable Erfahrung zum Start, bis heute sitzt das bei mir auch irgendwie im Kopf, auch wenn Apple Maps mittlerweile richtig gut ist. Das beste Produkt in der Rolle des CEO war für Tim Cook die Apple Watch und deren Health-Funktionen, mit der man erstmals Leben rettete.

Mittlerweile bekommt er täglich Nachrichten von Menschen, die dank der Apple Watch überlebt haben, aber die erste erwischte ihn hart und er musste für einen Moment stehen bleiben. Man merkt auch beim Marketing, dass Tim Cook das sehr wichtig ist, umso komischer, dass sich bei der Apple Watch derzeit so wenig tut.