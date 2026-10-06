Unterhaltung

Prime Video: Carolin Kebekus übernimmt LOL Staffel 8

René Hesse
Von

Carolin Kebekus übernimmt in der achten Staffel von „LOL: Last One Laughing“ einmalig die Rolle von Michael Bully Herbig.

Die neue Staffel startet Ostern 2027 exklusiv bei Prime Video. Kebekus kennt das Format bereits bestens. Sie war viermal selbst Kandidatin und wechselt für die neuen Folgen nun in den Control Room.

LOL Staffel 8 startet Ostern 2027 bei Prime Video

Michael Bully Herbig verabschiedet sich damit nach sieben regulären Staffeln sowie einem Weihnachts- und einem Halloween-Special vom Buzzer. Nach Angaben von Prime Video handelt es sich bei Kebekus um einen einmaligen Wechsel für die achte Staffel.

Die wichtigsten Fakten zur neuen Staffel:

  • Start: Ostern 2027
  • Host: Carolin Kebekus
  • Umfang: sechs Episoden
  • Mehr als 40 Kameras überwachen die Kandidaten
  • Der Sieger erhält 50.000 Euro für einen guten Zweck

Am bekannten Konzept ändert sich nichts. Wer zweimal lacht, scheidet aus. Die deutsche Adaption läuft seit 2021 und basiert auf der japanischen Show Documental von Hitoshi Matsumoto.

Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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