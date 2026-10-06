Zubehör

Verbatim bringt wiederaufladbare USB-C-Akkus auf den Markt

René Hesse
Von

Das Unternehmen Verbatim erweitert sein Sortiment um wiederaufladbare AA-, AAA- und 9V-Akkus mit integriertem USB-C-Anschluss.

Die Akkus lassen sich direkt an USB-Ladegeräten, Powerbanks oder Computern aufladen. Ein separates Akku-Ladegerät entfällt damit. Besonders interessant ist die konstante Ausgangsspannung der AA- und AAA-Modelle von 1,5 Volt.

Verbatim USB-C-Akkus schaffen bis zu 1.000 Ladezyklen

AA und AAA verkauft Verbatim jeweils im Viererpack samt 4-in-1-USB-C-Ladekabel. Dadurch können vier Akkus gleichzeitig geladen werden. LEDs zeigen den jeweiligen Ladestatus an. Der 9V-Akku wird einzeln angeboten.

Die wichtigsten Eckdaten der neuen Akkus:

  • Formate: AA, AAA und 9V
  • bis zu 1.000 Ladezyklen laut Verbatim
  • AA und AAA mit konstanten 1,5 Volt
  • direktes Laden über USB-C
  • in Kürze im Handel

Als Einsatzbereiche nennt Verbatim unter anderem Fernbedienungen, Spielzeug, Kameras und Computerzubehör. Der 9V-Akku ist beispielsweise für Rauchmelder und Mikrofone vorgesehen.

Ich finde den integrierten USB-C-Anschluss vor allem für Geräte praktisch, deren Akkus nur selten geladen werden müssen. Ob sich die Akkus langfristig lohnen, hängt neben dem Preis allerdings auch davon ab, wie gut sie ihre Kapazität über viele Ladezyklen halten.

Unverbindliche Preisempfehlung

  • Verbatim AA-USB-C-Akku, 4er-Pack: 12,99 €
  • Verbatim AAA-USB-C-Akku, 4er-Pack: 12,99 €
  • Verbatim 9V-USB-C-Akku, 1er-Pack: 7,99 €

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