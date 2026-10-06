Exklusiv bei Prime Video: Amazon sichert sich die Emmys

Amazon hat sich die Emmys eingekauft und wird die Veranstaltung ab 2027 nur noch bei Prime Video zeigen. Und dort werden sie auch eine Weile bleiben, denn der Vertrag gilt für mindestens sechs Jahr, wie beide Unternehmen mitteilen.

Man verspricht außerdem eine „neue und mutige Vision“ für die Übertragung der Emmys 2027 und darüber hinaus. Bisher war das Event bei Sendern wie CBS oder ABC zu sehen und bei uns wurden die Emmys 2026 bei MagentaTV übertragen.

Amazon deutet in der Pressemitteilung weiter „Ereignisse“ über das Jahr verteilt an, da kommt also noch etwas mehr. Die Emmys selbst finden aber wie immer im September statt. Achja, ein Abo wird für die Emmys nicht zwingend benötigt:

Das Fernsehen war noch nie so global wie heute, und die Emmys sollten ein Fest sein, an dem die ganze Welt teilhaben kann. Nun können Prime-Video-Zuschauer in mehr als 200 Ländern die Emmys live mitverfolgen – ganz ohne Abonnement.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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