EU-Automarkt: Elektroautos erreichen neuen Rekordanteil, Hybride dominieren

Der EU-Automarkt verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 mehr Neuzulassungen und einen deutlich höheren Anteil elektrifizierter Fahrzeuge.

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union ist im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent gestiegen. Ein starker Juni trug laut den veröffentlichten Marktdaten zu diesem Ergebnis bei. Gleichzeitig blieb das Marktumfeld nach Angaben der ACEA von geopolitischen Unsicherheiten geprägt.

Besonders gefragt waren elektrifizierte Antriebe. Hybridfahrzeuge blieben mit einem Marktanteil von 37,3 Prozent die meistgewählte Antriebsart. Batterieelektrische Autos erreichten 20,7 Prozent und Plug-in-Hybride kamen auf 9,8 Prozent der Neuzulassungen.

Elektroautos gewinnen Marktanteile in der EU

Im ersten Halbjahr wurden 1,22 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen. Vor allem Frankreich, Deutschland und Dänemark verzeichneten laut den Marktdaten deutliche Zuwächse. Auch Hybrid- und Plug-in-Hybridmodelle legten zu, wobei insbesondere Italien, Spanien und Deutschland das Wachstum unterstützten.

Wichtige Entwicklungen im Überblick:

EU-Neuzulassungen stiegen um 5,7 Prozent.

Hybridfahrzeuge erreichten 37,3 Prozent Marktanteil.

Batterieelektrische Autos kamen auf 20,7 Prozent.

Der gemeinsame Anteil von Benzin- und Dieselautos sank auf 29,7 Prozent.

Bei den klassischen Verbrennern setzte sich der Rückgang fort. Benziner verloren 17,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und kamen noch auf einen Marktanteil von 22,2 Prozent. Dieselzulassungen gingen um 16,5 Prozent zurück und erreichten 7,5 Prozent.

Ich halte die Entwicklung für ein deutliches Signal, dass sich der EU-Automarkt weiter in Richtung elektrifizierter Antriebe verschiebt, auch wenn die Nachfrage laut den vorliegenden Daten weiterhin von politischen Fördermaßnahmen beeinflusst wird.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗