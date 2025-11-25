EU-Automarkt: Hybrid, Hybrid, Hybrid

Die Neuzulassungen von Pkw in der EU im Oktober 2025 zeigen leichte Zuwächse, Elektroautos gewinnen deutlich an Bedeutung. Hybride dominieren dennoch mit Abstand.

Insgesamt stiegen die Neuzulassungen um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Batterieelektrische Fahrzeuge erreichten mit 16,4 Prozent Marktanteil einen deutlichen Anstieg gegenüber 13,2 Prozent im Vorjahreszeitraum. Hybridfahrzeuge bleiben mit 34,6 Prozent weiterhin die meistgewählte Antriebsart. Der Anteil von Benzin- und Dieselautos sank zusammen auf 36,6 Prozent.

Marktanteile und Entwicklung bei batterieelektrischen Fahrzeugen

Die Zahl der neu zugelassenen batterieelektrischen Pkw liegt bei 1.473.447 Einheiten und macht damit 16,4 Prozent des Gesamtmarkts aus. Die größten Zuwächse gab es in Deutschland (+39,4 %), Belgien (+10,6 %), den Niederlanden (+6,6 %) und Frankreich (+5,3 %).

Hybridfahrzeuge sind die dominierende Antriebsart

Bis Ende Oktober 2025 verzeichneten Hybridfahrzeuge insgesamt 3.109.362 Neuzulassungen und einen Marktanteil von 34,6 Prozent. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum liegt bei 9,4 Prozent. Besonders stark stieg die Nachfrage in Spanien (+27,1 Prozent), Frankreich (+26,3 Prozent), Deutschland (+10,3 Prozent) und Italien (+8,9 Prozent).

Plug-in-Hybride, eine Unterkategorie der Hybride, erreichten 819.201 Neuzulassungen und 9,1 Prozent Marktanteil, was einem beeindruckenden Zuwachs von 43,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die größten Zuwächse in diesem Segment gab es in Spanien (+109,6 Prozent), Italien (+76,5 Prozent) und Deutschland (+63,4 Prozent).

Zusammen machen konventionelle Hybride und Plug-in-Hybride damit knapp 43,7 Prozent des EU-Pkw-Marktes aus und prägen die aktuelle Marktentwicklung maßgeblich.

Der Marktanteil von Benzin-Pkw ist auf 27,4 Prozent gefallen, nach einem Rückgang der Zulassungen um 18,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieselautos erreichten noch 9,2 Prozent Marktanteil, wobei die Neuzulassungen um 24,5 Prozent zurückgingen. Diese beiden Antriebsarten hatten im Vorjahr noch zusammen 46,3 Prozent Marktanteil.

Marktanteile nach Antriebsart im Überblick:

Batterieelektrisch: 16,4 %

Hybrid (HEV): 34,6 %

Plug-in-Hybrid (PHEV): 9,1 %

Benzin: 27,4 %

Diesel: 9,2 %

Es ist bemerkenswert, wie deutlich der Trend zu elektrifizierten Antrieben voranschreitet, gleichzeitig aber die Gesamtmarktvolumina weiterhin hinter den Vorkrisenwerten bleiben. Ob die aktuellen Wachstumsraten für die notwendige Verkehrswende ausreichen, bleibt allerdings abzuwarten.