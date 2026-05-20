OTTO verkauft jetzt auch Bücher von Thalia

Das Unternehmen OTTO bietet ab sofort gemeinsam mit Thalia rund 100.000 Bücher über seinen Marktplatz an.

OTTO erweitert sein Sortiment um eine neue Produktkategorie und verkauft ab sofort auch Bücher über die eigene App sowie über otto.de. Dafür arbeitet der Onlinehändler mit Thalia zusammen, das laut Unternehmensangaben als führender Buchhändler im deutschsprachigen Raum gilt.

Zum Start umfasst das Angebot rund 100.000 Titel aus verschiedenen Bereichen wie Belletristik, Kinder- und Jugendbüchern sowie Sachbüchern. Beide Unternehmen planen nach eigenen Angaben, das Sortiment im Laufe des Geschäftsjahres weiter auszubauen. Die Integration sei Teil der Wachstumsstrategie von OTTO.