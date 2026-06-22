EU will gegen „Billig-Verbrenner“ aus China vorgehen

Nach dem Importzöllen auf Elektroautos, die in China gebaut werden, folgt schon bald der nächste Schritt, wie das Handelsblatt erfahren hat. Die EU will demnächst „verzerrende Wettbewerbseffekte“ ausgleichen und auch Verbrenner angehen.

Wobei es vermutlich keine normalen Verbrenner betrifft, aber die verkaufen die Marken aus China auch kaum bei uns, Ziel sind laut Quelle die Plug-in-Hybride. Da könnten also bald die Preise bei Modellen steigen, die in China gebaut werden.

In Industriekreisen werden diese Modelle als „offene Flanke“ bezeichnet, so die Quelle, diese muss geschlossen werden. Viele Marken aus China haben hier nach den Importzöllen von Elektroautos verstärkt auf Plug-in-Hybride umgeschwenkt.

Unklar ist, wie sich das genau auswirkt und welche Marken die Preise erhöhen und die steigenden Kosten an Kunden weiterreichen werden und wer die abfängt. Aber man kann auch schon einen positiven Effekt beobachten, denn immer mehr (vor allem große) Marken aus China planen mittlerweile eine Produktion in der EU.

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