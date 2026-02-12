Europäische Aufsichtsbehörden warnen vor KI- und Krypto-Betrug

Die europäischen Finanzaufsichtsbehörden warnen vor zunehmendem Finanzbetrug mit KI und Kryptowerten.

Künstliche Intelligenz und die wachsende Verbreitung von Kryptowerten eröffnen Kriminellen nach Angaben der Behörden neue Betrugsmöglichkeiten. In zwei interaktiven Informationsblättern erläutern sie typische Maschen und geben Hinweise zum Schutz.

An der Erstellung waren neben der BaFin auch die europäischen Aufsichtsbehörden EBA, EIOPA und ESMA beteiligt. Die Dokumente sind in allen EU-Sprachen verfügbar und richten sich an Verbraucher.

Informationsblätter zu Risiken bei KI und Kryptowerten

Laut Behörden beschreiben die Materialien aktuelle Betrugsszenarien, typische Warnzeichen sowie empfohlene Schritte im Schadensfall. Bereits Ende 2025 hatten die Aufseher ihre Hinweise (PDF) zu Kryptowerten aktualisiert. In ihrem Bericht Risiken im Fokus 2026 stuft die BaFin Kryptoinvestitionen als relevantes Verbraucherrisiko ein.

Ich halte die gebündelten Hinweise durchaus für sinnvoll, weil sie komplexe Betrugsformen verständlich strukturieren.