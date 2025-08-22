Fintech

Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets

Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 

Eine neue Befragung zeigt, wie Menschen in Deutschland den öffentlichen Nahverkehr nutzen und welche Hürden sie dabei sehen. Im Fokus stehen Ticketkauf, Bezahlmöglichkeiten und die Frage, welche Rolle die girocard künftig spielen könnte.

Laut einer Studie von infas quo im Auftrag der EURO Kartensysteme nutzen 75 Prozent der Befragten regelmäßig Bus, Bahn oder Tram. Besonders verbreitet ist die Nutzung von Bussen (82 Prozent), gefolgt von Regionalbahnen (75 Prozent) und S-Bahnen (66 Prozent).

Während fast ein Drittel sich vorstellen kann, künftig häufiger den ÖPNV zu nutzen, nennen viele als Hindernisse vor allem zu geringe Taktung (57 Prozent), zu hohe Preise (52 Prozent) und mangelnde Pünktlichkeit (50 Prozent).

Auch der Ticketkauf bereitet Probleme: 60 Prozent der Befragten berichten von Schwierigkeiten, etwa durch defekte Automaten oder unklare Tarifstrukturen.

Fahrgäste wünschen sich einfache und schnelle Ticketlösungen

Laut den Umfrageergebnissen ist Fahrgästen besonders wichtig, dass Tickets einfach (87 Prozent), schnell (84 Prozent) und zum günstigsten Preis (83 Prozent) erhältlich sind.

Schwierigkeiten beim Ticketerwerb entstehen vor allem durch defekte Automaten (52 Prozent), die Auswahl des richtigen Tickets (40 Prozent) und fehlende Zahlungsmöglichkeiten (34 Prozent). Neben Bargeld ist die girocard für viele ein bevorzugtes Mittel: 54 Prozent der Befragten nutzen sie zum Ticketkauf.

Check-in/Check-out-System stößt auf Interesse

Ein Ansatz, der auf wachsendes Interesse stößt, ist das sogenannte Check-in/Check-out-System. Dabei halten Fahrgäste beim Einsteigen ihre Karte an ein Terminal und beim Aussteigen erneut. Der Fahrpreis wird automatisch berechnet.

Rund 49 Prozent der Befragten könnten sich vorstellen, dieses Modell zu nutzen, unter den Jüngeren liegt die Zustimmung noch höher. Besonders positiv bewertet werden die unkomplizierte Anwendung und die automatische Berechnung des günstigsten Preises. 57 Prozent wünschen sich dafür die Nutzung der girocard.

Wenn ich mir die Ergebnisse ansehe, zeigt sich für mich klar: Viele Menschen würden den ÖPNV öfter nutzen, wenn Ticketing einfacher und transparenter wäre. Das Deutschlandticket hat hier schon einiges bewegt, ist für Gelegenheitsfahrer allerdings nicht so interessant. Die Kartenzahlung mag ein Baustein sein, entscheidend bleiben aber Taktung, Preise und Zuverlässigkeit. Am Ende bringt das beste Bezahlsystem nichts, wenn der Bus nicht fährt oder zu teuer ist.

