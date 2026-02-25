Firmware und OS

Fairphone 6: Update auf Android 16 soll in Kürze erscheinen

Autor-Bild
Von
|
Bildquelle: Fairphone

Erst vor wenigen Tagen hatte ich meine Verwunderung darüber geäußert, dass das große Android-Update auf Version 16 für das Fairphone 6 auf sich warten lässt, obwohl bereits Android 17 in den Startlöchern steht. Nun hat sich das Unternehmen dazu geäußert und Android 16 offiziell für das Fairphone 6 angekündigt.

Das Update soll demnach „bald” kommen, so der Beitrag, den das Unternehmen auf Instagram online gestellt hat. Weitere Informationen wurden nicht genannt. Das Fairphone 6 selbst soll acht Jahre lang mit Android- und Sicherheitsupdates versorgt werden, Android 16 wäre das erste große Update für das Smartphone.

Parallel dazu dürfen sich auch Besitzer eines Fairphone 5 freuen, denn Android 16 soll früher oder später ebenfalls für das Vorgängermodell erscheinen. Für das Fairphone 4 steht die Entscheidung hingegen noch aus. Fairphone hat sich zu diesen beiden Smartphones noch nicht offiziell geäußert.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Fairphone 6: Update auf Android 16 soll in Kürze erscheinen
