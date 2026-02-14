Fairphone 6: Update ist da, Android 16 lässt aber weiter auf sich warten

Fairphone hat sich zum Ziel gesetzt seine Geräte unter möglichst fairen Bedingungen herzustellen und sie möglichst lange zu unterstützen. Mitte letzten Jahres wurde somit das Fairphone 6 mit einem langen Software-Support bis 2033 auf den Markt gebracht. Seither wurden einige Updates veröffentlicht, doch das große Android-Update auf Version 16 lässt weiterhin auf sich warten.

Das jetzt verfügbare Update ist das siebte Update seit der Veröffentlichung des Smartphones und umfasst fast zwei Fehlerbehebungen, eine neue Option sowie das Dezember-Sicherheitsupdate. Es basiert jedoch noch immer auf Android 15, von Android 16 ist bisher noch keine Rede. Auch die beiden anderen Smartphone-Modelle Fairphone 4 und Fairphone 5 aus dem Hause Fairphone laufen noch mit Android 15.

FP6.QREL.15.176.0 Release date: 02 February 2026

Android version: 15

Security patch level: December 2025 Fixed an issue where Roaming turned off randomly.

Fixed an issue where Fingerprint Haptic Feedback was disabled when Touch Feedback was set to Minimum.

Added an option for users of the flipcase to adjust their display settings.

Security patch level.

Ich verstehe durchaus, dass das Unternehmen nicht die Kapazitäten eines Großunternehmens wie Samsung oder Google hat. Dennoch sollte es meiner Meinung nach den Fokus auf schnellere Updates setzen. Das wird zukünftig besonders von Bedeutung sein, weil Google die Android-Entwicklung selbst straffer organisieren will. Die erste Betaversion von Android 17 ist nämlich bereits verfügbar und soll im Sommer als finale Version erscheinen.

Zudem schläft die Konkurrenz nicht: Andere Hersteller wie Nothing, Sony oder Samsung haben bereits Android 16 für ihre Einsteiger-/Mittelklasse-Smartphones ausgerollt.