Fallout, Herr der Ringe und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Dezember
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Dezember 2025) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im Dezember nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die November-Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- MISS SOPHIE – SAME PROCEDURE AS EVERY YEAR | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 22. Dezember 2025
- FALLOUT | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2 – Exklusiv verfügbar: ab 17. Dezember 2025
- OH.WHAT.FUN | ORIGINAL FILM – Exklusiv verfügbar: ab 3. Dezember 2025
- MERV | ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 10. Dezember 2025
- TELL ME SOFTLY | ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 12. Dezember 2025
Serien
- Hubert ohne Staller | Staffel 12
ab 5. Dezember 2025
- SpongeBob Schwammkopf | Staffel 9
ab 9. Dezember 2025
- Uns bleibt immer morgen | Original-Serie | Staffel 1
ab 6. Dezember 2025
- Fallout | Original | Staffel 2
ab 17. Dezember 2025
- Human Specimens | Original-Serie | Staffel 1
ab 18. Dezember 2025
- Masha And The Bear | Staffel 1-7
ab 22. Dezember 2025
- Miss Sophie – Same Procedure As Every Year | Original-Serie | Staffel 1
ab 22. Dezember 2025
Filme
- Antboy: Die Rache der Red Fury
ab 1. Dezember 2025
- Antboy: Superhelden Hoch 3
ab 1. Dezember 2025
- Antboy: Der Biss der Ameise
ab 1. Dezember 2025
- The Merchants of Joy | Original
ab 1. Dezember 2025
- Mann unter Feuer (2004)
ab 1. Dezember 2025
- Arctic Convoy – Todesfalle Eismeer | Exclusive
ab 1. Dezember 2025
- Lucy ist jetzt Gangster
ab 2. Dezember 2025
- Aloha Aloha – Die Chance auf Glück
ab 2. Dezember 2025
- Oh. What. Fun. | Original
ab 3. Dezember 2025
- Plötzlich Star
ab 4. Dezember 2025
- Bride Wars – Beste Freundinnen
ab 5. Dezember 2025
- Checker Toby und die Reise zu den fliegenden Flüssen
ab 5. Dezember 2025
- Mr. & Mrs. Smith – Director’s Cut
ab 7. Dezember 2025
- Die Jury
ab 8. Dezember 2025
- Beautiful Wedding | Exclusive
ab 9. Dezember 2025
- Parthenope | Exclusive
ab 10. Dezember 2025
- Spider-Man: A New Universe
ab 10. Dezember 2025
- Merv | Original
ab 10. Dezember 2025
- Fight Club
ab 11. Dezember 2025
- Tell Me Softly | Original
ab 12. Dezember 2025
- What’s Your Number? Der perfekte Ex
ab 13. Dezember 2025
- Der Wolf und der Löwe
ab 15. Dezember 2025
- Der Herr der Ringe: Die Gefährten
ab 15. Dezember 2025
- Der Herr der Ringe: Die zwei Türme
ab 15. Dezember 2025
- Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs
ab 15. Dezember 2025
- Six Days – 6 Tage Zeit
ab 15. Dezember 2025
- Mortal Kombat (2021)
ab 15. Dezember 2025
- Elektra
ab 15. Dezember 2025
- Krieg Der Götter | 3D
ab 16. Dezember 2025
- Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film
ab 18. Dezember 2025
- Der Medicus
ab 18. Dezember 2025
- Cleaner | Exclusive
ab 21. Dezember 2025
- The Strangers: Chapter 1 | Exclusive
ab 22. Dezember 2025
- Wonka
ab 22. Dezember 2025
- Quiet Life
ab 24. Dezember 2025
- Alles Fifty Fifty | Exclusive
ab 27. Dezember 2025
Live
UEFA Champions League
- FC Barcelona : Eintracht Frankfurt
9. Dezember 2025 | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn 21:00 Uhr
NBA
- Ebenfalls überträgt Prime Video die Spiele der NBA sowie die der Emirates Cup Championship live:
- Los Angeles Lakers : Boston Celtics
6. Dezember 2025 | Übertragung ab 00:00 Uhr | Spielbeginn 01:00 Uhr
- Dallas Mavericks : Oklahoma City Thunder
6. Dezember 2025 | Übertragung ab 02:30 Uhr | Spielbeginn 03:30 Uhr
- Philadelphia 76ers : New York Knicks
20. Dezember 2025 | Übertragung ab 00:00 Uhr | Spielbeginn 01:00 Uhr
- Oklahoma City Thunder : Minnesota Timberwolves
20. Dezember 2025 | Übertragung ab 02:30 Uhr | Spielbeginn 03:30 Uhr
- Philadelphia 76ers : Chicago Bulls
27. Dezember 2025 | Übertragung ab 00:30 Uhr | Spielbeginn 01:30 Uhr
- L.A. Clippers : Portland Trail Blazers
27. Dezember 2025 | Übertragung ab 03:00 Uhr | Spielbeginn 04:00 Uhr
- Emirates NBA Cup | Quarterfinals
9. und 10. Dezember 2025 | Übertragung tba | Spielbeginn tba
- Emirates NBA Cup | Semifinals
13. Dezember 2025 | Übertragung tba | Spielbeginn tba
- Emirates NBA Cup | Championship
16. Dezember 2025 | Übertragung tba | Spielbeginn tba
Kaufen und Leihen
- Tron: Ares
Zum Kaufen: ab 2. Dezember 2025
- A Big Bold Beautiful Journey
Zum Kaufen: ab 4. Dezember 2025
Zum Leihen: ab 18. Dezember 2025
- Black Phone 2
Zum Kaufen: ab 8. Dezember 2025
Zum Leihen: ab 8. Dezember 2025
- Lilly und die Kangaroos
Zum Kaufen: ab 11. Dezember 2025
Zum Leihen: ab 18. Dezember 2025
- Bugonia
Zum Kaufen: ab 15. Dezember 2025
Zum Leihen: ab 15. Dezember 2025
- Das Kanu des Manitu
Zum Kaufen: ab 15. Dezember 2025
Zum Leihen: ab 1. Januar 2025
- All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You
Zum Kaufen: ab 22. Dezember 2025
Zum Leihen: ab 1. Januar 2025
- The Running Man (2025)
Zum Kaufen: ab 29. Dezember 2025
Zum Leihen: ab 29. Dezember 2025
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
in Fintech
in Schnäppchen
in Smart Home
in Provider
in Gaming
in Mobilität
in Dienste
in Gaming
in Mobilität
in Provider