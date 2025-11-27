Fallout, Herr der Ringe und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Dezember

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Dezember 2025) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Dezember nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die November-Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

MISS SOPHIE – SAME PROCEDURE AS EVERY YEAR | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 22. Dezember 2025

FALLOUT | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2 – Exklusiv verfügbar: ab 17. Dezember 2025

OH.WHAT.FUN | ORIGINAL FILM – Exklusiv verfügbar: ab 3. Dezember 2025

MERV | ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 10. Dezember 2025

TELL ME SOFTLY | ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 12. Dezember 2025

Serien

Hubert ohne Staller | Staffel 12

ab 5. Dezember 2025

ab 5. Dezember 2025 SpongeBob Schwammkopf | Staffel 9

ab 9. Dezember 2025

ab 9. Dezember 2025 Uns bleibt immer morgen | Original-Serie | Staffel 1

ab 6. Dezember 2025

ab 6. Dezember 2025 Fallout | Original | Staffel 2

ab 17. Dezember 2025

ab 17. Dezember 2025 Human Specimens | Original-Serie | Staffel 1

ab 18. Dezember 2025

ab 18. Dezember 2025 Masha And The Bear | Staffel 1-7

ab 22. Dezember 2025

ab 22. Dezember 2025 Miss Sophie – Same Procedure As Every Year | Original-Serie | Staffel 1

ab 22. Dezember 2025

Filme

Antboy: Die Rache der Red Fury

ab 1. Dezember 2025

ab 1. Dezember 2025 Antboy: Superhelden Hoch 3

ab 1. Dezember 2025

ab 1. Dezember 2025 Antboy: Der Biss der Ameise

ab 1. Dezember 2025

ab 1. Dezember 2025 The Merchants of Joy | Original

ab 1. Dezember 2025

ab 1. Dezember 2025 Mann unter Feuer (2004)

ab 1. Dezember 2025

ab 1. Dezember 2025 Arctic Convoy – Todesfalle Eismeer | Exclusive

ab 1. Dezember 2025

ab 1. Dezember 2025 Lucy ist jetzt Gangster

ab 2. Dezember 2025

ab 2. Dezember 2025 Aloha Aloha – Die Chance auf Glück

ab 2. Dezember 2025

ab 2. Dezember 2025 Oh. What. Fun. | Original

ab 3. Dezember 2025

ab 3. Dezember 2025 Plötzlich Star

ab 4. Dezember 2025

ab 4. Dezember 2025 Bride Wars – Beste Freundinnen

ab 5. Dezember 2025

ab 5. Dezember 2025 Checker Toby und die Reise zu den fliegenden Flüssen

ab 5. Dezember 2025

ab 5. Dezember 2025 Mr. & Mrs. Smith – Director’s Cut

ab 7. Dezember 2025

ab 7. Dezember 2025 Die Jury

ab 8. Dezember 2025

ab 8. Dezember 2025 Beautiful Wedding | Exclusive

ab 9. Dezember 2025

ab 9. Dezember 2025 Parthenope | Exclusive

ab 10. Dezember 2025

ab 10. Dezember 2025 Spider-Man: A New Universe

ab 10. Dezember 2025

ab 10. Dezember 2025 Merv | Original

ab 10. Dezember 2025

ab 10. Dezember 2025 Fight Club

ab 11. Dezember 2025

ab 11. Dezember 2025 Tell Me Softly | Original

ab 12. Dezember 2025

ab 12. Dezember 2025 What’s Your Number? Der perfekte Ex

ab 13. Dezember 2025

ab 13. Dezember 2025 Der Wolf und der Löwe

ab 15. Dezember 2025

ab 15. Dezember 2025 Der Herr der Ringe: Die Gefährten

ab 15. Dezember 2025

ab 15. Dezember 2025 Der Herr der Ringe: Die zwei Türme

ab 15. Dezember 2025

ab 15. Dezember 2025 Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

ab 15. Dezember 2025

ab 15. Dezember 2025 Six Days – 6 Tage Zeit

ab 15. Dezember 2025

ab 15. Dezember 2025 Mortal Kombat (2021)

ab 15. Dezember 2025

ab 15. Dezember 2025 Elektra

ab 15. Dezember 2025

ab 15. Dezember 2025 Krieg Der Götter | 3D

ab 16. Dezember 2025

ab 16. Dezember 2025 Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film

ab 18. Dezember 2025

ab 18. Dezember 2025 Der Medicus

ab 18. Dezember 2025

ab 18. Dezember 2025 Cleaner | Exclusive

ab 21. Dezember 2025

ab 21. Dezember 2025 The Strangers: Chapter 1 | Exclusive

ab 22. Dezember 2025

ab 22. Dezember 2025 Wonka

ab 22. Dezember 2025

ab 22. Dezember 2025 Quiet Life

ab 24. Dezember 2025

ab 24. Dezember 2025 Alles Fifty Fifty | Exclusive

ab 27. Dezember 2025

Live

UEFA Champions League

FC Barcelona : Eintracht Frankfurt

9. Dezember 2025 | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn 21:00 Uhr

NBA

Ebenfalls überträgt Prime Video die Spiele der NBA sowie die der Emirates Cup Championship live:

Los Angeles Lakers : Boston Celtics

6. Dezember 2025 | Übertragung ab 00:00 Uhr | Spielbeginn 01:00 Uhr

6. Dezember 2025 | Übertragung ab 00:00 Uhr | Spielbeginn 01:00 Uhr Dallas Mavericks : Oklahoma City Thunder

6. Dezember 2025 | Übertragung ab 02:30 Uhr | Spielbeginn 03:30 Uhr

6. Dezember 2025 | Übertragung ab 02:30 Uhr | Spielbeginn 03:30 Uhr Philadelphia 76ers : New York Knicks

20. Dezember 2025 | Übertragung ab 00:00 Uhr | Spielbeginn 01:00 Uhr

20. Dezember 2025 | Übertragung ab 00:00 Uhr | Spielbeginn 01:00 Uhr Oklahoma City Thunder : Minnesota Timberwolves

20. Dezember 2025 | Übertragung ab 02:30 Uhr | Spielbeginn 03:30 Uhr

20. Dezember 2025 | Übertragung ab 02:30 Uhr | Spielbeginn 03:30 Uhr Philadelphia 76ers : Chicago Bulls

27. Dezember 2025 | Übertragung ab 00:30 Uhr | Spielbeginn 01:30 Uhr

27. Dezember 2025 | Übertragung ab 00:30 Uhr | Spielbeginn 01:30 Uhr L.A. Clippers : Portland Trail Blazers

27. Dezember 2025 | Übertragung ab 03:00 Uhr | Spielbeginn 04:00 Uhr

27. Dezember 2025 | Übertragung ab 03:00 Uhr | Spielbeginn 04:00 Uhr Emirates NBA Cup | Quarterfinals

9. und 10. Dezember 2025 | Übertragung tba | Spielbeginn tba

9. und 10. Dezember 2025 | Übertragung tba | Spielbeginn tba Emirates NBA Cup | Semifinals

13. Dezember 2025 | Übertragung tba | Spielbeginn tba

13. Dezember 2025 | Übertragung tba | Spielbeginn tba Emirates NBA Cup | Championship

16. Dezember 2025 | Übertragung tba | Spielbeginn tba

Kaufen und Leihen

Tron: Ares

Zum Kaufen: ab 2. Dezember 2025

Zum Kaufen: ab 2. Dezember 2025 A Big Bold Beautiful Journey

Zum Kaufen: ab 4. Dezember 2025

Zum Leihen: ab 18. Dezember 2025

Zum Kaufen: ab 4. Dezember 2025 Zum Leihen: ab 18. Dezember 2025 Black Phone 2

Zum Kaufen: ab 8. Dezember 2025

Zum Leihen: ab 8. Dezember 2025

Zum Kaufen: ab 8. Dezember 2025 Zum Leihen: ab 8. Dezember 2025 Lilly und die Kangaroos

Zum Kaufen: ab 11. Dezember 2025

Zum Leihen: ab 18. Dezember 2025

Zum Kaufen: ab 11. Dezember 2025 Zum Leihen: ab 18. Dezember 2025 Bugonia

Zum Kaufen: ab 15. Dezember 2025

Zum Leihen: ab 15. Dezember 2025

Zum Kaufen: ab 15. Dezember 2025 Zum Leihen: ab 15. Dezember 2025 Das Kanu des Manitu

Zum Kaufen: ab 15. Dezember 2025

Zum Leihen: ab 1. Januar 2025

Zum Kaufen: ab 15. Dezember 2025 Zum Leihen: ab 1. Januar 2025 All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You

Zum Kaufen: ab 22. Dezember 2025

Zum Leihen: ab 1. Januar 2025

Zum Kaufen: ab 22. Dezember 2025 Zum Leihen: ab 1. Januar 2025 The Running Man (2025)

Zum Kaufen: ab 29. Dezember 2025

Zum Leihen: ab 29. Dezember 2025

