Neue Euro-Scheine: Jetzt kannst du mitentscheiden

Die Europäische Zentralbank hat die Endauswahl für die neuen Euro-Banknoten vorgestellt und eine öffentliche Umfrage gestartet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zehn Gestaltungsvorschläge für die nächste Euro-Banknotenserie präsentiert. Die Entwürfe basieren auf den Themen „Europäische Kultur“ sowie „Flüsse und Vögel“ und sind aus einem europaweiten Designwettbewerb hervorgegangen.

Bürger können bis zum 21. September 2026 online ihre Meinung zu den Vorschlägen abgeben. Mir persönlich sagt keines der neuen Designs zu, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. In meinem Alltag sehe oder nutze ich Banknoten ohnehin so gut wie nie.

Neue Euro-Banknoten: So läuft die Auswahl der Designs

Mehr als 1.200 Grafikdesigner hatten sich laut EZB am Wettbewerb beteiligt. Eine unabhängige Jury wählte daraus zehn Entwürfe für die Endrunde aus. Parallel zur öffentlichen Umfrage wird ein Meinungsforschungsinstitut eine repräsentative Befragung im Euroraum durchführen. Die Ergebnisse beider Befragungen sollen nach Abschluss des Verfahrens veröffentlicht werden.

Wichtige Punkte im Überblick:

Online-Umfrage bis zum 21. September 2026

Zehn Designvorschläge stehen zur Auswahl

EZB-Rat entscheidet voraussichtlich Ende 2026

Bisherige Euro-Banknoten bleiben gültig

Nach der Entscheidung des EZB-Rats wird das ausgewählte Design weiterentwickelt und getestet, bevor die neue Banknotenserie in den folgenden Jahren in Umlauf kommt.

Nach Angaben der EZB sollen die neuen Scheine unter anderem verbesserte Sicherheitsmerkmale, eine leichtere Nutzbarkeit für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sowie nachhaltigere Materialien und Produktionsverfahren erhalten.

Ich finde es sinnvoll, dass die EZB die Öffentlichkeit in den Auswahlprozess einbezieht. Aus meiner Sicht wird jedoch entscheidend sein, dass die neuen Banknoten im Alltag vor allem sicher, gut erkennbar und langlebig sind.

Bilder und Videos der Entwürfe, die in die engere Auswahl gekommen sind, Informationen zum Auswahlverfahren und weiteres Anschauungsmaterial findet ihr auf der hierfür eingerichteten Webseite. Und wer Fragen hat, wird eventuell in den FAQs fündig.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗