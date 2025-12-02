News

Feuerwehr München startet Drohnen-Pilotprojekt

Autor-Bild
Von
|
Foto: Augustin-Foto / Jonas Augustin

Die Feuerwehr München startet ab Dezember 2025 ein Pilotprojekt mit automatisierten Drohnen zur Einsatzunterstützung.

Die Feuerwehr München führt ab dem 3. Dezember 2025 ein automatisiertes Drohnensystem ein, das im Rahmen eines Pilotprojekts in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Skyflow erprobt wird. Ziel sei es, Erfahrungen im operativen Einsatz zu sammeln und das Potenzial dieser Technologie zur Verbesserung der Einsatzführung und Gefahrenabwehr zu evaluieren.

Dabei handelt es sich um den ersten automatisierten Drohnenbetrieb dieser Größenordnung im deutschen Feuerwehrwesen. Zwei Standorte auf den Feuerwachen Schwabing und Ramersdorf decken das gesamte Münchner Stadtgebiet ab. Einsätze in angrenzende Kreise sind ebenfalls möglich.

Die Drohnen liefern vor Eintreffen der Einsatzkräfte hochauflösende Lagebilder und ermöglichen eine frühzeitige Erkundung sowie eine präzise Einsatzplanung. Sie zeigen Brandausbreitung, Rauchentwicklung und Unfallausmaß und unterstützen so die Festlegung von Einsatzwegen und Maßnahmen.

Automatisierte Flüge werden von geschulten Operatoren der Firma Skyflow überwacht, die jederzeit eingreifen können. Die Livebilder werden sowohl in der Leitstelle als auch von der Einsatzleitung vor Ort genutzt.

Drohnenpilotprojekt der Feuerwehr München: Sicherheit und Datenschutz im Fokus

Der Einsatz der Drohnen ist mit Rettungs- und Polizeihubschraubern abgestimmt, um die Sicherheit im Luftraum zu gewährleisten. Alle nationalen und europäischen Vorschriften sowie Datenschutzbestimmungen werden strikt eingehalten, so die Stadt.

Die Drohnen werden nur anlassbezogen an Einsatzstellen eingesetzt, dauerhaftes Monitoring erfolgt nicht. Sicherheitsmaßnahmen umfassen das Umfliegen gesperrter Lufträume, Verwendung leichter Drohnen und integrierte Fallschirmsysteme für kontrollierte Notlandungen.

Niu Kqi 3 Max Elektro E Scooter Fahrt

Justizministerin plant strengere Haftung für E-Scooter

Die Justizministerin Stefanie Hubig legt einen Gesetzentwurf vor, der die Haftung bei Unfällen mit E-Scootern deutlich verschärfen soll. Erst in…

2. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Feuerwehr München startet Drohnen-Pilotprojekt
Weitere Neuigkeiten
Apple Logo Feuer Header
Bundeskartellamt prüft Apples neues ATTF-Einwilligungsdesign
in Marktgeschehen
Vodafone
Vodafone senkt Preise für GigaMobil-Tarife im Winter
in Vodafone
Hisense führt 5-Jahres-Garantie für Premium-TVs ein
in News
DHL meldet Rekordmengen durch Black-Week-Bestellungen
in Handel
Prime Video
Verbraucherzentrale erhebt Gewinnabschöpfungsklage gegen Amazon
in Dienste
Apple: Das iPhone Fold geht den nächsten Schritt
in Smartphones
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation – 200 Euro sparen möglich
in News
Stimmen zu Avatar Fire and Ash: „Dafür wurde das Kino gemacht“
in News
Handyhelden: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update
Kia EV2 kommt 2026: Das günstige Elektroauto hat ein Datum
in Mobilität