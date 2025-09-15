Smart Home

Amazon-Event: Alexa 2.0, Echos und eine Überraschung

Autor-Bild
Von
|
Amazon Echo Dot 5 Header

Amazon hat zu seinem jährlichen Herbst-Event geladen, welches zwar nicht immer stattfindet, aber 2025 ist viel geplant. Im Fokus dürfte Alexa+ stehen, die neue Version von Alexa, die bald nach Deutschland kommt.

Am 30. September will uns Amazon neue Hardware dafür zeigen und hat schon betont, dass man sich jetzt auch in den Premiumbereich wagt. Alexa+ ist sehr auf Echos mit Displays ausgelegt, da dürft also einiges passieren.

Amazon Echo Lineup 2024

Eine Überraschung hat Amazon aber wohl noch dabei, denn man sieht auf der Einladung auch einen Hinweis für die Kindle-Reihe, die aber eigentlich erst ganz neu aufgestellt wurde. Kommt da noch ein ganz neuer Kindle?


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Amazon-Event: Alexa 2.0, Echos und eine Überraschung
Weitere Neuigkeiten
iPhone 18 (Pro): Apple plant optische Änderung auf der Frontseite
in Smartphones
Apple iOS 26 wird verteilt: Das müsst ihr wissen
in Firmware und OS | Update
Cupra zeigt den neuen Innenraum der Zukunft
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify optimiert das kostenlose Abo
in Dienste
Ps5 Pro Playstation Detail Header
Das leistet angeblich die PlayStation 6
in Gaming
Consorsbank
Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden bis zu 200 Euro Prämie
in Fintech
Neuer Nissan Micra hat einen offiziellen Preis
in Mobilität
Vodafone
Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden
in Vodafone
Apple darf zufrieden sein: iPhone 17 kommt besser als iPhone 16 an
in Smartphones
Spider Man 2 Venom
Marvel: Neue Details zu zwei PlayStation-Spielen
in News