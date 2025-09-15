Amazon-Event: Alexa 2.0, Echos und eine Überraschung

Amazon hat zu seinem jährlichen Herbst-Event geladen, welches zwar nicht immer stattfindet, aber 2025 ist viel geplant. Im Fokus dürfte Alexa+ stehen, die neue Version von Alexa, die bald nach Deutschland kommt.

Am 30. September will uns Amazon neue Hardware dafür zeigen und hat schon betont, dass man sich jetzt auch in den Premiumbereich wagt. Alexa+ ist sehr auf Echos mit Displays ausgelegt, da dürft also einiges passieren.

Eine Überraschung hat Amazon aber wohl noch dabei, denn man sieht auf der Einladung auch einen Hinweis für die Kindle-Reihe, die aber eigentlich erst ganz neu aufgestellt wurde. Kommt da noch ein ganz neuer Kindle?