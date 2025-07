Amazon trennt sich von Android: Neuer Fire TV kommt noch 2025

Amazon soll noch für 2025 ein neues Gerät der Fire TV-Reihe geplant haben, das kein Android mehr als Basis nutzt. Vor etwa einem Jahr wurde bekannt, dass sich Amazon von Android bei TV-Produkten trennen möchte und bald geht es hier los.

Amazon Fire TV: Vega OS statt Android

Intern hat man in den letzten Jahren an „Vega OS“ gearbeitet und wie Lowpass berichtet, wird die Offensive ohne Android in diesem Jahr beginnen. Der Start war wohl schon früher geplant, aber es kam intern immer wieder zu Verzögerungen.

Amazon selbst hat „Vega OS“ bisher noch nicht offiziell vorgestellt, arbeitet aber im Moment noch am Support der üblichen Apps der Streamingdienste, die man für so einen Wechsel benötigt. Der Appstore für Android wird auch im Sommer beendet.

Die Software von Google war für Amazon viele Jahre eine gute Basis, wenn auch nur als Open Source-Version und ohne die Google-Dienste. Jetzt will es Amazon aber zunehmend selbst in die Hand nehmen und unabhängig von Google werden.

