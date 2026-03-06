Software

Firefox „Nova“: Mozilla plant modernisierte Benutzeroberfläche mit optionalen Designmodi

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare
Firefox Nova (Screenshot: Sören Hentzschel)

Mozilla arbeitet intern an einem neuen Firefox-Design namens „Nova“, das die Browseroberfläche grundlegend modernisieren soll.

Unter dem internen Projektnamen „Nova“ entwickelt Mozilla einer Überarbeitung der Firefox-Benutzeroberfläche. Laut vorliegenden, nicht offiziell bestätigten Mockups zeichnet sich das neue Design durch ausgeprägte Rundungen aus.

Tabs, Adressleiste und die gesamte Navigationsleiste sollen zu einer abgerundeten Einheit verschmelzen. Auch Sidebar-Launcher und Content-Bereiche folgen demnach diesem gestalterischen Prinzip.

Firefox hat in seiner Geschichte bereits mehrere Designüberarbeitungen erlebt: „Australis“ (2014), „Photon“ (2017) und „Proton“ (2021). In welcher Firefox-Version „Nova“ erscheinen wird, ist laut Quelle noch nicht bekannt. Die Entwicklungsarbeiten befinden sich noch in einem frühen Stadium.

Firefox „Nova“: Farbverläufe, vertikale Tabs und kompakter Modus

Firefox Nova (Screenshot: Sören Hentzschel)

Auffällig in den Mockups ist der Wechsel von einfarbigen Flächen hin zu dezenten Farbverläufen mit einem Trend ins Violette. Laut den gezeigten Screens soll das Theme die Farbgebung beeinflussen können.

So zeigt einer der Screens eine minzgrüne Startseite (s. o.) mit entsprechend angepasster Browseroberfläche. Zudem deuten die Mockups auf die Rückkehr eines offiziell unterstützten kompakten Modus hin, der aktuell nur über eine versteckte Option zugänglich ist.

Ich halte „Nova“ für eine vielversprechende Weiterentwicklung, die Firefox optisch wieder konkurrenzfähiger machen könnte, sofern Mozilla die Balance zwischen modernem Look und gewohnter Bedienbarkeit findet.

Parallels Desktop: MacBook-Neo-Kompatibilität noch nicht bestätigt

Das MacBook Neo ist offiziell noch nicht mit Parallels Desktop kompatibel, da der verbaute A18-Pro-Chip noch nicht getestet wurde. Laut…

6. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Marko 🏅
    sagt am

    Gefühlt ändert Firefox bei jedem Update irgendwas am Design, zumindest bei der mobilen Version am Tablet.

    Antworten
    1. Tom 💎
      sagt am zu Marko ⇡

      Das stimmt so definitiv nicht. Der einzige Unterschied zwischen Desktop und Android in der Hinsicht ist, dass Mozilla auf Android Änderungen mehr in Portionen verteilt. So wurde beispielsweise das Menü bereits vor ein paar Monaten neu gestaltet, während die Toolbar jetzt in Firefox 148 neu gestaltet wurde. Wobei man dazu auch sagen muss, dass bei Android mehr dahinter steckt, als „nur” eine überarbeitete Oberfläche, weil Mozilla seit langer Zeit damit beschäftigt ist, von den alten XML-Layouts alles auf Jetpack Compose umzustellen. Und das ist einfach ein Riesen-Projekt, welches komplett die Art verändert, wie Dinge implementiert werden. In dem Rahmen findet dann eben auch immer gleichzeitig die Umgestaltung der jeweiligen Komponente statt, falls geplant. Das wäre anders kaum zu bewerkstelligen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Software / Firefox „Nova“: Mozilla plant modernisierte Benutzeroberfläche mit optionalen Designmodi
Weitere Neuigkeiten
Parallels Desktop: MacBook-Neo-Kompatibilität noch nicht bestätigt
in Software
In China startet die Zukunft der Elektromobilität
in Mobilität
Die PlayStation 6 kommt „Ende 2027 oder Anfang 2028“
in Gaming
MacBook Neo: Apple äußert sich zum Namen
in Computer
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix kauft KI-Unternehmen von Ben Affleck
in Dienste
The Boys Homelander
The Boys: Das große Finale bei Amazon Prime Video
in Unterhaltung
Xbox Logo Header 2025
Projekt „Helix“: Microsoft kündigt die neue Xbox an
in Gaming
Marathon startet: Sony hofft
in Gaming
Abenteuershow „THE RACE“ startet Staffel 3 ab 8. März auf Joyn
in Unterhaltung
Atomic Heart Dlc Erweiterung 3 Header
Atomic Heart: Vierte und letzte DLC-Erweiterung erscheint bald
in Gaming