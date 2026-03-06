Firefox „Nova“: Mozilla plant modernisierte Benutzeroberfläche mit optionalen Designmodi

Mozilla arbeitet intern an einem neuen Firefox-Design namens „Nova“, das die Browseroberfläche grundlegend modernisieren soll.

Unter dem internen Projektnamen „Nova“ entwickelt Mozilla einer Überarbeitung der Firefox-Benutzeroberfläche. Laut vorliegenden, nicht offiziell bestätigten Mockups zeichnet sich das neue Design durch ausgeprägte Rundungen aus.

Tabs, Adressleiste und die gesamte Navigationsleiste sollen zu einer abgerundeten Einheit verschmelzen. Auch Sidebar-Launcher und Content-Bereiche folgen demnach diesem gestalterischen Prinzip.

Firefox hat in seiner Geschichte bereits mehrere Designüberarbeitungen erlebt: „Australis“ (2014), „Photon“ (2017) und „Proton“ (2021). In welcher Firefox-Version „Nova“ erscheinen wird, ist laut Quelle noch nicht bekannt. Die Entwicklungsarbeiten befinden sich noch in einem frühen Stadium.

Firefox „Nova“: Farbverläufe, vertikale Tabs und kompakter Modus

Auffällig in den Mockups ist der Wechsel von einfarbigen Flächen hin zu dezenten Farbverläufen mit einem Trend ins Violette. Laut den gezeigten Screens soll das Theme die Farbgebung beeinflussen können.

So zeigt einer der Screens eine minzgrüne Startseite (s. o.) mit entsprechend angepasster Browseroberfläche. Zudem deuten die Mockups auf die Rückkehr eines offiziell unterstützten kompakten Modus hin, der aktuell nur über eine versteckte Option zugänglich ist.

Ich halte „Nova“ für eine vielversprechende Weiterentwicklung, die Firefox optisch wieder konkurrenzfähiger machen könnte, sofern Mozilla die Balance zwischen modernem Look und gewohnter Bedienbarkeit findet.