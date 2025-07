Flink erweitert Liefergebiet auf 15 Millionen Menschen in Deutschland

Im Rahmen seines bisher größten Ausbauprojekts erweitert Flink seine Liefergebiete in Deutschland.

Damit erreicht das Unternehmen nach eigenen Angaben nun rund 15 Millionen Menschen, darunter 2,3 Millionen neue Haushalte. Ziel sei es, insbesondere Stadtteile und Randgebiete, in denen bisher nur wenige Supermärkte verfügbar sind, besser zu versorgen. Der Ausbau erfolgt über etwa 100 Hubs bundesweit.

Hintergrund der Flink-Expansion und Logistik

Die Erweiterung ist eine Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach flexiblen Einkaufsmöglichkeiten in unterversorgten Regionen. Flink plant, durch die neuen Gebiete die Auslastung bestehender Strukturen zu erhöhen und die Effizienz zu verbessern. Für den erweiterten Lieferradius setzt das Unternehmen auf neue E-Bikes, die für längere Strecken und größere Transportmengen ausgelegt sind.

Das Unternehmen strebt durch den Ausbau eine Steigerung der Bestellzahlen um 10 % pro Monat an, um die Fixkosten pro Bestellung zu senken. In den bisherigen Liefergebieten liegt die Bestellquote bei rund 30 %, ein ähnlicher Wert wird auch in den neu erschlossenen Gebieten angestrebt.

Flink bietet nach eigenen Angaben ein komplettes Supermarkt-Sortiment mit frischen Lebensmitteln, Markenprodukten und Haushaltswaren an. Die Lieferung erfolgt bestenfalls „in wenigen Minuten“ und ist ab einem Bestellwert von 59 € kostenlos. Das Unternehmen will sich dadurch abheben, dass es nicht nur spontane Bestellungen, sondern auch größere Einkäufe liefert.

Ich muss zugeben, ich hatte bisher keinerlei Bedarf irgendetwas über Flink zu bestellen. Ich kann also nicht genau einschätzen, wie umfangreich die Auswahl der Produkte und wie gut die Preise sind. Habt ihr bereits Erfahrungen damit?

