Förderprogramm für E-Lkw-Ladeinfrastruktur kommt
Das Bundesverkehrsministerium stellt eine Milliarde Euro für den Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Lkw bereit.
Das Bundesministerium für Verkehr fördert den Aufbau von Ladeinfrastruktur für batterieelektrische schwere Nutzfahrzeuge. Die Förderrichtlinie richtet sich sowohl an Unternehmen mit eigenen Depots als auch an Betreiber öffentlicher Ladepunkte. Die Mittel sollen über vier Jahre verteilt werden.
Laut Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder soll das Programm den Umstieg auf batterieelektrische Nutzfahrzeuge erleichtern. Förderfähig sind neben Ladepunkten auch Netzanschlüsse, Batteriespeicher sowie Systeme für Lade- und Lastmanagement. Die Maßnahmen sind Teil des Masterplans Ladeinfrastruktur 2030.
Förderstart für Ladeinfrastruktur von E-Lkw
Wichtige Termine im Überblick:
- KMU-Anträge ab 5. Juni 2026
- Weitere Förderaufrufe vom 26. Mai bis 7. Juli 2026
- Startvolumen zunächst 200 Millionen Euro
- Online-Infoveranstaltung am 19. Mai 2026
Die NOW GmbH und die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur begleiten die Förderung mit Webinaren, Leitfäden und digitalen Lernangeboten. Laut Unternehmensangaben sollen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei Planung und Antragstellung unterstützt werden. Ich halte die Förderung für einen wichtigen Schritt, weil der Ausbau passender Ladeinfrastruktur bisher als zentrale Hürde für elektrische Lkw gilt.
Wurde jemals der Bau von Zapfsäulen gefördert?
Wann gibts das Bundesprogramm zur Förderung von E Fuels Zapfsäulen für private Stellplätze.
Warum wird E20 weiterhin duech die Bundesregierung blockiert?
Wenn du mit „Zapfsäulen“ klassische Benzin- oder Dieselsäulen meinst: eine verbreitete, direkte staatliche Bau-Förderung ist mir nicht bekannt. Wenn du aber Wasserstoff-Zapfsäulen meinst, dann ja, die wurden und werden gefördert.