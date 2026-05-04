Förderprogramm für E-Lkw-Ladeinfrastruktur kommt

Das Bundesverkehrsministerium stellt eine Milliarde Euro für den Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Lkw bereit.

Das Bundesministerium für Verkehr fördert den Aufbau von Ladeinfrastruktur für batterieelektrische schwere Nutzfahrzeuge. Die Förderrichtlinie richtet sich sowohl an Unternehmen mit eigenen Depots als auch an Betreiber öffentlicher Ladepunkte. Die Mittel sollen über vier Jahre verteilt werden.

Laut Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder soll das Programm den Umstieg auf batterieelektrische Nutzfahrzeuge erleichtern. Förderfähig sind neben Ladepunkten auch Netzanschlüsse, Batteriespeicher sowie Systeme für Lade- und Lastmanagement. Die Maßnahmen sind Teil des Masterplans Ladeinfrastruktur 2030.

Förderstart für Ladeinfrastruktur von E-Lkw

Wichtige Termine im Überblick:

KMU-Anträge ab 5. Juni 2026

Weitere Förderaufrufe vom 26. Mai bis 7. Juli 2026

Startvolumen zunächst 200 Millionen Euro

Online-Infoveranstaltung am 19. Mai 2026

Die NOW GmbH und die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur begleiten die Förderung mit Webinaren, Leitfäden und digitalen Lernangeboten. Laut Unternehmensangaben sollen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei Planung und Antragstellung unterstützt werden. Ich halte die Förderung für einen wichtigen Schritt, weil der Ausbau passender Ladeinfrastruktur bisher als zentrale Hürde für elektrische Lkw gilt.