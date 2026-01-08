Fokus auf Nutzer: Dell rudert vom KI-Hype zurück

In den letzten Jahren haben wir einen komplett übertriebenen KI-Hype gesehen und auch wenn das ein großes und wichtiges Thema ist, so wurde gefühlt auf jedes Produkt ein „KI“ oder „AI“ geklatscht, weil man dachte, dass man es machen muss.

Doch die KI in einem TV ist oft nur ein Algorithmus, der ein Bild oder den Ton etwas anpasst, und hat nichts mit einem vollwertigen Chatbot zu tun. Und das erkennen die Nutzer langsam und auch Dell hat gemerkt, dass KI alleine hier nicht ausreicht.

In einem Briefing im Rahmen des CES, an dem PC Gamer anwesend war, wurde KI kaum erwähnt und bei den neuen Produkten spielte es keine große Rolle. Es ist hier und da zu sehen, ja, aber Dell will sich wieder auf Nutzerwünsche fokussieren.

Künstliche Intelligenz als große Bubble?

Die Branche hat in den letzten Jahren ein KI-Versprechen aufgebaut, welches sie nicht halten konnte, und davon rückt man jetzt etwas ab, so Dell. Und man ist damit nicht alleine, auch Microsoft sucht gerade verzweifelt, wie man die extrem hohen Ausgaben monetarisieren kann und die Apple ignorierte das Thema 2025 auch.

Gut, die Apple Intelligence ist wieder ein anderes Thema.

Ich muss aber auch gestehen, dass ich „KI“ und „AI“ nicht mehr sehen kann und es zu viel wurde. Vor allem, wenn es wenig bis nichts mit echter KI zu tun hat und die Marken sich einfach nur viele Dinge ausdenken, damit man „auch was mit KI hat“.

In diesem Jahr wird sich zeigen, was am Ende vom KI-Hype übrig bleibt und was für Nutzer wirklich wichtig ist, das hat auch Satya Nadella die Tage in seinem Blog als Prognose für 2026 betont. Nicht alle Dinge müssen etwas mit KI zu tun haben.