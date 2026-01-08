Nächste Xbox soll „das volle Potenzial von Windows“ nutzen

Die Zukunft der Xbox-Marke ist keine klassische Box und Konsole, es ist vielmehr Windows und ein PC-Ansatz. In einer Preview für 2026 behauptet das auch Jez Cordon von Windows Central erneut, es wird am Ende ein PC mit Windows.

Der Unterschied zu einem normalen PC ist, dass Microsoft den Fokus auf die Xbox-App legt und dafür sorgt, dass diese „Konsole“ abwärtskompatibel ist. Aber sie soll „das volle Potenzial von Windows“ nutzen und einem normalen PC ähneln.

Neue Xbox könnte 2027 kommen

Bisher steht im Raum, dass die neuen Konsolen gegen Ende 2027 auf den Markt kommen, falls die RAM-Krise nicht für eine Verzögerung sorgt. Das würde dann auch bedeuten, dass wir in diesem Jahr die offiziellen Details sehen werden.

Microsoft kündigt die Series-Generation im Sommer 2019 an und zeigte sie noch Ende 2019, bevor sie 2020 startete. Es wäre also durchaus möglich, dass man die neue Xbox, über die man ja schon offen spricht, im Sommer ankündigen wird.