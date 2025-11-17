Ford bessert direkt beim elektrischen Puma nach

Der Ford Puma Gen-E ist noch gar nicht so alt, aber Ford hat direkt nachgebessert und wird Anfang 2026 eine optimierte Version anbieten. Diese kommt, und das hat man offiziell bestätigt, mit BlueCruise daher. Es handelt sich dabei um das 2023 eingeführte teilautomatisierte Fahrerassistenzsystem. Aber es gibt noch mehr.

Laut Autocar hat Ford die Reichweite von 233 Meilen auf über 250 Meilen erhöht, statt 376 km dürfte es bei uns also über 400 km Reichweite geben. Der Akku bleibt mit 43 kWh jedoch unverändert, laut Quelle hat Ford noch nicht verraten, wie man die Reichweite steigern konnte. So groß ist der Sprung allerdings auch nicht.

Die Auslieferungen des neuen Ford Puma Gen-E sollen im Mai 2026 erfolgen, bei Ford dürfte man also erst Anfang des Jahres die Bestellbücher öffnen, derzeit wird bei uns noch das alte Modell verkauft. Einen Preis für Deutschland haben wir noch nicht, preislich soll es beim Puma allerdings nicht nach oben oder unten gehen.