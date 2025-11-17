Der Ford Focus ist jetzt offiziell Geschichte

Mobilität

Ford hat den Focus eingestellt, nach fast drei Jahrzehnten war es das und am 15. November, sprich letzten Samstag, rollten die letzten Einheiten vom Band. Bisher stand der 21. November im Raum, das Ende erfolgte also doch eine Woche früher.

Der Ford Focus hatte viele gute Jahre und hat sich bis heute über 12 Millionen Mal verkauft, viele Leser hier im Blog haben oder hatten sicher mal einen Focus. Ich stand als Fahranfänger kurz davor, entschied mich dann aber doch für den Golf.

Ford Focus kommt 2027 „zurück“

Bei Ford möchte man diese Klasse nicht ganz aufgeben, es soll eine elektrische Version in etwa zwei Jahren kommen. Doch das wird ein SUV und es ist unklar, ob man diesem wirklich das Focus-Branding spendiert. Möglich wäre es, denn Ford nutzt in letzter Zeit gerne bekannte und alte Namen wie Explorer oder auch Capri.

Ein kompakter und elektrischer SUV, der es mit Modellen wie dem T-Roc von VW aufnimmt, vielleicht gar keine so schlechte Idee. Nur schade, dass diese Zukunft nicht in Deutschland stattfindet, denn das Elektroauto kommt nicht nach Saarlouis.

Die nächsten Jahre werden spannend für Ford in Europa, man hat einen Plan, aber man hat sehr viele Fehlentscheidungen in den letzten Jahren getroffen und ich bin mir nicht sicher, ob Ford langfristig einen gesicherten Stand in Europa haben wird.

  1. Jonas 🏅
    sagt am

    Warum kommt alles als „SUV“ zurück? Einen vernünftigen Kleinwagen gibt es ja kaum noch, dafür umso mehr dieser Stadtpanzer…

