Gaming

Formula Legends erhält physische Handelsversion

Autor-Bild
Von
|
Bildquelle: Microids

Der französische Publisher Microids und das italienische Entwicklerstudio 3DClouds haben sich zusammengetan und kündigen für Anfang Juni eine physische Handelsversion des Game Formula Legends an. Das Game ist bereits im September des letzten Jahres in einer digitalen Version für PC und Konsolen erschienen.

Vrrommmm, Vroooom, Vrrrooommm

Bei Formula Legends handelt es sich um einen Arcade-lastigen Rennsimulator mit 14 Rennstrecken, 16 Fahrzeugen und verschiedenen Modi wie Story, Time Attack und Online-Multiplayer, der recht umfangreich ausfällt. Erwartet jedoch kein grafisches Meisterwerk, sondern ein grundsolides, für Einsteiger geeignetes Simulationsrennspiel im Universum der Formel 1 mit eigenem Stil.

Die Handelsversion trägt den Titel „Legacy Edition” und umfasst das Hauptspiel sowie die acht bisher veröffentlichten Erweiterungspakete. Außerdem sind vier Lithografien und ein Poster enthalten. Laut Pressemitteilung ist die Edition explizit an Fans gerichtet und soll am 4. Juni 2026 für die Plattformen der PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen.


Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Formula Legends erhält physische Handelsversion
Weitere Neuigkeiten
Mario Vorhang Meme
Nintendo hat ein „Event“ für morgen geplant
in Gaming
Xbox Marketing 2024
Kommt das überraschende Comeback der Xbox?
in Gaming
Nothing: So sieht das Nothing Phone 4a aus
in Smartphones
norisbank: Kostenlose Mastercard Debitkarte zum Girokonto
in Fintech
Assassins Creed Black Flag Header
Ubisoft setzt voll auf Assassin’s Creed und Far Cry
in Gaming
Kommentar: Warum ein Plug-in-Hybrid keine gute Lösung ist
in Kommentar | Update
Rtl Plus
RTL+ und HBO Max starten Bundle in Österreich
in News
Auto Car Fahren
Führerschein in Gefahr: Die häufigsten MPU-Anlässe in Deutschland
in Mobilität
Thermomix Tm6 Header
Vorwerk verkauft Thermomix erstmals wiederaufbereitet
in Smart Home
Samsung Galaxy S24 Ultra Detail
Samsung Galaxy AI: „Aller guten Dinge sind drei“
in Dienste