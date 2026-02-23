Formula Legends erhält physische Handelsversion

Der französische Publisher Microids und das italienische Entwicklerstudio 3DClouds haben sich zusammengetan und kündigen für Anfang Juni eine physische Handelsversion des Game Formula Legends an. Das Game ist bereits im September des letzten Jahres in einer digitalen Version für PC und Konsolen erschienen.

Vrrommmm, Vroooom, Vrrrooommm

Bei Formula Legends handelt es sich um einen Arcade-lastigen Rennsimulator mit 14 Rennstrecken, 16 Fahrzeugen und verschiedenen Modi wie Story, Time Attack und Online-Multiplayer, der recht umfangreich ausfällt. Erwartet jedoch kein grafisches Meisterwerk, sondern ein grundsolides, für Einsteiger geeignetes Simulationsrennspiel im Universum der Formel 1 mit eigenem Stil.

Die Handelsversion trägt den Titel „Legacy Edition” und umfasst das Hauptspiel sowie die acht bisher veröffentlichten Erweiterungspakete. Außerdem sind vier Lithografien und ein Poster enthalten. Laut Pressemitteilung ist die Edition explizit an Fans gerichtet und soll am 4. Juni 2026 für die Plattformen der PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen.