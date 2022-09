fraenk: Mein erstes Jahr mit dem App-Mobilfunktarif im Telekom-Netz

Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr meinen Mobilfunktarif gewechselt. Es ging damals von Penny Mobil zu fraenk. Zufrieden bin ich seitdem durchweg.

Der Mobilfunkanbieter fraenk hatte im letzten Jahr seine Tarife etwas verbessert und rückte dadurch in meinen Fokus. Meinen Wechsel dorthin hatte ich damals bereits erörtert. Heute möchte ich auf das erste Jahr als fraenk-Kunde zurückblicken.

Zunächst einmal sei gesagt: Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit fraenk. Der Tarif wird ausschließlich über die App von fraenk verwaltet und stetig verbessert. Zudem wurde bisher die Onlinehilfe regelmäßig erweitert und auch neue Features gestartet. Einige davon habe ich im Blog bereits erwähnt.

So ist beispielsweise eine Anonymous Call Rejection möglich, es lässt sich per App inzwischen ein neuer PayPal-Account verbinden und man kann Freunde bereits vor Freischaltung werben. Die eSIM lässt sich mit dem iPad nutzen, es gibt seit Ende 2021 mehr Speed beim Upload und die App hat inzwischen sogar Widgets (auch unter Android).

Die Rufnummernmitnahme auf die eSIM ist möglich (auch für iPhones), es lässt sich eine SpeedOn-Sperre einrichten und mittlerweile ist selbst das Bezahl per SEPA-Lastschrift für Neukunden möglich.

Wie komme ich mit dem Telekom-Netz klar?

Das Telekom-Netz ist, in den Regionen, in denen ich hauptsächlich unterwegs bin, dem Netz von o2 und Vodafone merklich überlegen. Ich habe den direkten Vergleich und kann das denke ich so klar sagen. Das heißt allerdings nicht, dass ich „überall“ guten Empfang habe. Auch im Netz der Telekom finde ich immer wieder Orte, an denen quasi „nichts geht“ – gerade Indoor.

Daheim stört mich das Dank WLAN Call nicht, außer Haus ist es aber schon ab uns zu nervig. Nicht so, dass ich generell unzufrieden wäre, aber man darf eben auch vom „besten Netz“ Deutschlands keine Wunder erwarten.

Im Telekom-Netz kommen auch bei EDGE-Empfang textbasierte Nachrichten noch problemlos durch. Das ist mir mit Vodafone und o2 nur gelegentlich gelungen.

LTE25 liegt, wenn es das Netz hergibt, immer voll an. Theoretisch könnte ich damit Netflix in 4K/Ultra HD streamen. Das mache ich nicht, das Beispiel dient nur dazu, mal ein Gefühl für den Speed zu bekommen. Mir reicht diese Geschwindigkeit immer aus und ich hatte nicht einmal eine Situation, in der ich mehr benötigt hätte.

Fazit nach einem Jahr? Ich bleibe an Bord! Es gibt für mich aktuell keinen Grund, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Ob das irgendwann anders sein wird, zum Beispiel wenn 5G wichtiger wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich greife das Thema jedenfalls wieder auf, sobald sich etwas bei dem Angebot oder an meiner Nutzung ändert.

Ihr habt weitere Fragen? Zögert nicht, diese in den Kommentaren zu platzieren.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk – Die Details auf einen Blick

5 GB Daten (+ 1 GB dauerhaft mit Code „SOMMER“ oder mit Freunde-Code; siehe Kommentare) mit max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload

Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift ab Mitte August)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift ab Mitte August) Monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis

Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WLAN Call inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) 2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) oder außerhalb des EU-Auslands sind nicht (bzw. nur über WLAN Call) möglich

Zur fraenk Mobilfunk-App →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

